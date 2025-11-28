Veículos de Comunicação
PARA PRESSIONAR O GOVERNO

Técnico-administrativos da UFGD e do HU paralisam atividades na próxima semana

Jhonatan Xavier

Paralisação acontece na próxima semana na UFGD e HU / Foto: HU-UFGD/Divulgação
Após deliberação em Assembleia Extraordinária realizada na última terça-feira (25), o Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições Federais (Sintef) confirmou que os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e do Hospital Universitário (HU-UFGD) irão suspender as atividades nos dias 4 e 5 de dezembro de 2025.

Conforme as informações divulgadas, a paralisação pretende pressionar o governo federal, com objetivo de reforçar a mobilização contra a Reforma Administrativa e cobrar o cumprimento do acordo firmado ao término da última greve nacional.

A paralização deve afetar todas as unidades da UFGD e o Hospital Universitário, que serão impactadas pela interrupção dos serviços.

