Temporal forma cratera e deixa moradores ilhados no Chácara dos Poderes

Moradores do bairro Chácara dos Poderes, em Campo Grande, estão ilhados após o temporal de ontem (24) à noite. Uma cratera se abriu em uma das principais estradas de acesso, em trecho conhecido como Bar da Curva. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que a cratera ficou bastante profunda e inviabiliza a passagem de pedestres ou qualquer veículo.

Segundo os moradores, as rotas alternativas também estão intransitáveis, a exemplo da EW 2, ou mesmo as ruas do bairro Noroeste. “Meu marido está impossibilitado de ir ao trabalho, pois com a cratera ficou impossível. Para sairmos de casa existem três estradas que podemos pegar, mas essas rotas alternativas estão ruins, sem condições, carros baixos não conseguem passar”, disse Ivanilda Gonçalves, que mora no bairro há três anos.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) , questionando sobre quais orientações sobre rotas alternativas e se há previsão de alguma medida emergencial. Em resposta, a Sisep informou que o ponto de interdição está sinalizado desde ontem à noite. “Nesta sexta-feira, a Sisep está trabalhando nas vias que servem como rota alternativa de quem vem do anel rodoviário para a Chácara dos Poderes. As estradas alternativas são a NE-1, EW-2, NS-5 e a EW-7.”.