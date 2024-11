A semana segue com muito calor em Mato Grosso do Sul e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em alguns municípios a temperatura fica com máxima próxima a 40 graus nesta terça-feira (26).

Esse é o caso de Porto Murtinho, onde a máxima deve ser de 39°C; em Corumbá os termômetros devem registrar 38ºC, mesma previsão para Três Lagoas.

Em Dourados, a máxima deve ser de 37°C; Coxim, 35°C e em Campo Grande a temperatura não deve passar dos 34ºC.