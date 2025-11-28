Cobertura de barracão de curtume desaba e causa morte em Dourados

Parte da cobertura de um barracão de um curtume desabou nesta sexta-feira (28) e deixou uma pessoa morta. Segundo informações preliminares, os funcionários estavam trabalhando no local que fica no Distrito Industrial, em Dourados. Pelo menos um trabalhador morreu e outros ficaram feridos. A vítima ainda não foi identificada.

Estão atendendo a ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Civil. A gravidade das vítimas ainda não foi divulgada, mas podem haver vítimas soterradas sob os escombros.

Ainda não há informações sobre a causa do desabamento.

O Distrito Industrial fica no prolongamento da rua Coronel Ponciano, que na área rural passa a ser M-156. O local é um conglomerado de industrias.