Tia e sobrinha morrem em grave acidente no bairro Mais Parque

Um grave acidente ocorrido no início da noite desta quinta-feira (23) resultou na morte de tia e sobrinha no bairro Mais Parque, em Três Lagoas.

De acordo com informações preliminares, as vítimas estavam em uma motocicleta Honda Biz quando, ao tentarem atravessar um cruzamento, acabaram invadindo a via preferencial e colidindo violentamente contra um ônibus.