Tia e sobrinha morrem em grave acidente no bairro Mais Parque

As duas estavam em uma motocicleta que teria invadido a preferencial e colidido com um ônibus no início da noite desta quinta-feira

Alfredo Neto

Tia e sobrinha morrem em grave acidente no bairro Mais Parque

Um grave acidente ocorrido no início da noite desta quinta-feira (23) resultou na morte de tia e sobrinha no bairro Mais Parque, em Três Lagoas.

De acordo com informações preliminares, as vítimas estavam em uma motocicleta Honda Biz quando, ao tentarem atravessar um cruzamento, acabaram invadindo a via preferencial e colidindo violentamente contra um ônibus.

Com o impacto, ambas foram arremessadas por vários metros e sofreram múltiplas fraturas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas, infelizmente, as duas morreram ainda no local.

A Polícia Militar e os agentes de trânsito do município prestaram apoio na ocorrência, enquanto a Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e apurar as circunstâncias do acidente.

