Trabalhador morre prensado por pneu de trator em Paranaíba

SEM ASSÉDIO

Audiência vai discutir assédio no serviço público de Dourados

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) participará, no próximo dia 11 de junho, de uma audiência pública voltada ao combate ao assédio no serviço público municipal de Dourados. O evento ocorrerá às 18h30 no plenário da Câmara Municipal e será aberto à população. A iniciativa foi articulada por meio de […]