Trabalhe no Agro: vaga para vendedor em farmácia veterinária

Uma empresa do setor agropecuário está contratando Vendedor de Farmácia Veterinária para atuar em Bandeirantes/MS. A função envolve atendimento direto ao produtor, orientação sobre produtos veterinários, reposição, organização de estoque e suporte nas rotinas do ponto de venda.

É essencial ter boa comunicação, facilidade para lidar com clientes, conhecimento básico de produtos agropecuários e disponibilidade para atuar em Bandeirantes/MS.

Experiência em vendas e vivência no setor veterinário ou agro são diferenciais importantes.