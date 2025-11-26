Trabalhe no Agro: vaga para vendedor em farmácia veterinária

Uma empresa do setor agropecuário está contratando Vendedor de Farmácia Veterinária para atuar em Bandeirantes/MS. A função envolve atendimento direto ao produtor, orientação sobre produtos veterinários, reposição, organização de estoque e suporte nas rotinas do ponto de venda.
É essencial ter boa comunicação, facilidade para lidar com clientes, conhecimento básico de produtos agropecuários e disponibilidade para atuar em Bandeirantes/MS.
Experiência em vendas e vivência no setor veterinário ou agro são diferenciais importantes.
POR QUE FAZER PARTE DESTE TIME?
A empresa investe em atendimento de qualidade, boa estrutura e oferece ambiente de trabalho que valoriza aprendizado, profissionalismo e evolução dentro do segmento agro. Você estará em contato direto com produtores, ampliando sua experiência e construindo carreira em um mercado que cresce ano após ano.
FÁBRICA DE TALENTOS – MASSA FM
A Fábrica de Talentos conecta pessoas a oportunidades reais no mercado de trabalho. Damos visibilidade a profissionais que querem crescer e ajudamos empresas a encontrarem talentos prontos para fazer a diferença.