Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

Fabrica de Talentos

Trabalhe no Agro: vaga para vendedor em farmácia veterinária

Fernando Miranda

Trabalhe no Agro: vaga para vendedor em farmácia veterinária
FAZER PRÉ-CADASTRO AGORA PARA A VAGA

Uma empresa do setor agropecuário está contratando Vendedor de Farmácia Veterinária para atuar em Bandeirantes/MS. A função envolve atendimento direto ao produtor, orientação sobre produtos veterinários, reposição, organização de estoque e suporte nas rotinas do ponto de venda.

É essencial ter boa comunicação, facilidade para lidar com clientes, conhecimento básico de produtos agropecuários e disponibilidade para atuar em Bandeirantes/MS.
Experiência em vendas e vivência no setor veterinário ou agro são diferenciais importantes.

Notícias Relacionadas

POR QUE FAZER PARTE DESTE TIME?

A empresa investe em atendimento de qualidade, boa estrutura e oferece ambiente de trabalho que valoriza aprendizado, profissionalismo e evolução dentro do segmento agro. Você estará em contato direto com produtores, ampliando sua experiência e construindo carreira em um mercado que cresce ano após ano.

FÁBRICA DE TALENTOS – MASSA FM

A Fábrica de Talentos conecta pessoas a oportunidades reais no mercado de trabalho. Damos visibilidade a profissionais que querem crescer e ajudamos empresas a encontrarem talentos prontos para fazer a diferença.

FAZER PRÉ-CADASTRO AGORA PARA A VAGA

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos