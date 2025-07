Queda no ranking do saneamento de Campo Grande se deve à piora de indices estratégicos, aponta Instituto Trata Brasil

Campo Grande perdeu 20 posições no ranking de saneamento básico elaborado pelo Instituto Trata Brasil em 2024. A avaliação foi feita com base em dados de 2023. O município caiu da 17ª para a 37ª colocação entre os municípios avaliados. De acordo com o coordenador de Relações Institucionais da entidade, André Machado, a queda está relacionada a uma piora em três indicadores-chave: abastecimento de água, tratamento de esgoto e perdas na distribuição.

Segundo Machado, o percentual de abastecimento de água caiu de 99,9% para 97,4%. Embora ainda acima da média nacional, essa nova taxa faz com que Campo Grande perca o status de universalização. Esse status exige ao menos 99%, resultando em menor pontuação no índice.

Outro ponto sensível foi o tratamento de esgoto, que passou de 66,1% para 61,3%. Apesar de considerada uma variação residual, o desempenho impacta negativamente a nota final do município.

Contudo, o fator mais crítico foi o aumento das perdas de água na distribuição. O índice saltou de 19,8% para 39,7%, ultrapassando com folga a meta nacional, que estabelece o limite de 25% para nota máxima. “Houve uma piora acentuada nesse indicador, o que pesou consideravelmente na avaliação”, explicou Machado.

Além dos dados objetivos, ele destacou um componente metodológico importante. Trata-se da incorporação, pela primeira vez, dos números do Censo 2022 à base de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Segundo ele, a atualização pode ter corrigido superestimativas na população atendida. Isso ocorreu especialmente no abastecimento de água.

Impacto da queda no ranking de saneamento

Ao ser questionado sobre o cenário nacional e o cumprimento da meta de universalização do saneamento até 2033, o coordenador afirmou que o Brasil precisa aumentar significativamente o volume de investimentos. “Hoje o país investe, em média, R$ 126 por habitante ao ano, mas deveria investir cerca de R$ 223, segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico. Precisamos de mais recursos, públicos e privados, para acelerar a expansão e garantir qualidade de vida à população”, afirmou.

Machado finalizou reiterando que o Instituto Trata Brasil continuará monitorando os indicadores e contribuindo com informações técnicas para o avanço do saneamento no país.

Concessionária questiona metodologia

Em resposta ao relatório do Instituto Trata Brasil, a Águas Guariroba apontou que alterações na metodologia e na base de dados do estudo impactaram diretamente nos resultados, especialmente no índice de perdas de água. A concessionária também destacou que 100% da área urbana de Campo Grande é atendida com água tratada, e que os investimentos na capital superam a média nacional. Confira a nota na íntegra: