JUSTIÇA ELEITORAL

TRE-MS terá plantão em outubro para regularização do título de eleitor

Durante o plantão, os eleitores poderão transferir o local de votação e tirar dúvidas sobre o processo eleitoral

Karina Anunciato

Durante o plantão poderá ser realizado o cadastro da biometria (Foto: Reprodução/ TRE-MS)
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) vai realizar um plantão especial de atendimento em outubro. A ação acontece em duas etapas: de 6 a 10 e de 20 a 24, das 8h às 18h, nas unidades da Justiça Eleitoral no estado.

Durante o período, os eleitores poderão regularizar o título, cadastrar a biometria, atualizar dados, transferir o local de votação e tirar dúvidas sobre o processo eleitoral.

Além do atendimento presencial, os serviços também estarão disponíveis no aplicativo e-Título e no sistema de Autoatendimento Eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os endereços e contatos dos cartórios eleitorais podem ser consultados no portal do TRE-MS.

