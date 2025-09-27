TRE-MS terá plantão em outubro para regularização do título de eleitor

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) vai realizar um plantão especial de atendimento em outubro. A ação acontece em duas etapas: de 6 a 10 e de 20 a 24, das 8h às 18h, nas unidades da Justiça Eleitoral no estado.

Durante o período, os eleitores poderão regularizar o título, cadastrar a biometria, atualizar dados, transferir o local de votação e tirar dúvidas sobre o processo eleitoral.

Além do atendimento presencial, os serviços também estarão disponíveis no aplicativo e-Título e no sistema de Autoatendimento Eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os endereços e contatos dos cartórios eleitorais podem ser consultados no portal do TRE-MS.