Trechos da BR-163 recebem serviços de manutenção nesta terça-feira

Alguns trechos da BR-163, em Mato Grosso do Sul, estão com serviços de manutenção, por isso os condutores precisam se atentar aos pontos de desvios temporários e aos de pare-e-siga.

Segundo a concessionária, que administra a rodovia, as ações integram o plano permanente de conservação e têm como foco melhorar as condições de tráfego e garantir a segurança de motoristas e equipes operacionais.

As atividades em andamento envolvem serviços como tapa-buracos, recuperação do pavimento, renovação da sinalização horizontal e limpeza de dispositivos de drenagem.

Em caso de chuva, as obras poderão ser suspensas temporariamente por motivos de segurança. O cronograma de intervenções é flexível e pode ser ajustado ao longo do dia, conforme as condições operacionais e climáticas.

Pontos de desvio

Sonora – Entre os kms 830 e 829; entre os kms 824 e 823;

Rio Verde de MT – Entre os kms 655 e 650;

São Gabriel do Oeste – Entre os kms 626 e 624;

Nova Alvorada do Sul – Entre os kms 366 e 365;

Rio Brilhante – Entre os kms 314 e 312;

Dourados – Entre os kms 265 e 264; entre os kms 259 e 258; entre os kms 255 e 253;

Itaquiraí – Entre os kms 113 e 104.

Pare-e-siga

Sonora – Entre os kms 823 e 821;

Coxim – Entre os kms 763 e 761;

São Gabriel do Oeste – Entre os kms 628 e 627;

Bandeirantes – Entre os kms 566 e 564;

Campo Grande – Entre os kms 490 e 488; entre os kms 487 e 485; entre os kms 484 e 479; entre os kms 475 e 473; entre os kms 471 e 470; entre os kms 468 e 466; entre os kms 463 e 458; no km 421;

Nova Alvorada do Sul – Entre os kms 374 e 373; no km 351;

Rio Brilhante – Entre os kms 347 e 346; no km 318;

Douradina – No km 304; no km 301;

Caarapó – Entre os kms 222 e 220;

Juti – Entre os kms 181 e 179; no km 165;

Naviraí – No km 140;

Itaquiraí – No km 90; no km 80;

Eldorado – Entre os kms 43 e 40.

*Com informações CCR MSVia