Trechos da BR-163 recebem serviços de manutenção

INVESTIGAÇÃO

Servidores aprovados em concurso de Douradina são afastados por suspeita de fraudes

A prefeitura de Douradina realizou o afastamento cautelar de todos os servidores empossados no concurso público nº 01/2022, após denúncias de irregularidades no processo seletivo. A determinação é da Justiça da Comarca de Itaporã em atendimento a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual (MPMS), publicada no Diário Oficial do Município, edição nº 1018, […]