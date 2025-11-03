Três Lagoas será a primeira cidade do interior de MS a receber a Carreta da Saúde da Mulher

Três Lagoas será a primeira cidade do interior de Mato Grosso do Sul a receber a Carreta da Saúde da Mulher, unidade móvel do Ministério da Saúde em parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS). A estrutura permanecerá no município de 15 de novembro a 15 de dezembro, oferecendo atendimentos gratuitos voltados à prevenção e diagnóstico de doenças que afetam a população feminina.

Durante os 30 dias de permanência, a carreta atenderá mulheres de toda a Região da Costa Leste, ampliando o acesso a exames preventivos e de média complexidade. Entre os serviços ofertados estão mamografia digital, ultrassonografia mamária bilateral, ultrassonografia transvaginal e pélvica, colposcopia, punção de mama por agulha grossa, excisões do colo uterino (tipos I e II), biópsias de mama e colo uterino, além de consultas médicas especializadas, teleconsultas e exames anatomopatológicos.

O objetivo da ação é fortalecer o diagnóstico precoce e o cuidado integral à saúde da mulher, com ênfase na prevenção e rastreamento do câncer de mama e do colo do útero.