Três Lagoas terá fim de semana com pancadas de chuva e queda nas temperaturas a partir de domingo

A manhã deste sábado (18) começou com chuva em Três Lagoas, confirmando a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de tempo instável para o fim de semana. Ao longo do dia, o céu deve permanecer com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 20°C e 34°C, e a umidade relativa do ar fica entre 50% e 90%. Os ventos sopram de norte a sudoeste, com intensidade fraca a moderada.

No domingo (19), o tempo começa a mudar. O dia deve amanhecer com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada à tarde, mas a tendência é de diminuição das precipitações ao longo do dia. As temperaturas caem, com mínima de 17°C e máxima de 26°C. A umidade relativa do ar permanece entre 50% e 95%, e os ventos devem ser fracos, vindos de sudeste.