Clima

Três Lagoas terá fim de semana com pancadas de chuva e queda nas temperaturas a partir de domingo

Chuva registrada na manhã deste sábado confirma previsão do Inmet, que indica fim de semana com instabilidade e queda nas temperaturas em Três Lagoas

Ana Cristina Santos

A manhã deste sábado (18) começou com chuva em Três Lagoas - Foto: Ana Cristina Santos/JPNews
A manhã deste sábado (18) começou com chuva em Três Lagoas - Foto: Ana Cristina Santos/JPNews

A manhã deste sábado (18) começou com chuva em Três Lagoas, confirmando a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de tempo instável para o fim de semana. Ao longo do dia, o céu deve permanecer com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 20°C e 34°C, e a umidade relativa do ar fica entre 50% e 90%. Os ventos sopram de norte a sudoeste, com intensidade fraca a moderada.

No domingo (19), o tempo começa a mudar. O dia deve amanhecer com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada à tarde, mas a tendência é de diminuição das precipitações ao longo do dia. As temperaturas caem, com mínima de 17°C e máxima de 26°C. A umidade relativa do ar permanece entre 50% e 95%, e os ventos devem ser fracos, vindos de sudeste.

A partir de segunda-feira (20), o Inmet prevê queda acentuada nas temperaturas. O sol volta a predominar, com poucas nuvens e clima mais seco. A mínima prevista é de 12°C e a máxima de 27°C, com umidade variando de 30% a 90%. Os ventos sopram de sudeste, com intensidade moderada.

Na terça-feira (21), o tempo segue firme e ensolarado, com predomínio de poucas nuvens e temperaturas amenas, mantendo a tendência de tempo estável e seco para o início da semana.

