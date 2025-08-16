Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

Lei federal

Três Lagoas terá que cumprir decreto federal vigente sobre acessibilidade

Prefeitura em conjunto com o conselho prepara treinamento para o corpo, técnico que aprova projetos e estuda a implantação de rotas acessíveis

Ana Cristina Santos

Adequação > prédios antigos passarão por estudo de prioridades para adaptações
Adequação > prédios antigos passarão por estudo de prioridades para adaptações

Três Lagoas inicia um novo capítulo na luta pela inclusão e respeito aos direitos da pessoa com deficiência. O município foi notificado pelo Ministério Público para cumprir o Decreto Federal nº 5.296, de 2004, que obriga toda edificação de uso público ou coletivo a ser acessível. Caso as exigências não sejam atendidas, o poder público pode cassar o alvará de funcionamento de estabelecimentos e impedir a emissão de habite-se.
Segundo a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, arquiteta Sandra Latta, a cidade ainda está muito atrasada no cumprimento das normas. Ela explica que, a partir de outubro ou novembro, haverá um marco zero, todos os novos projetos precisarão seguir as regras de acessibilidade. Já os prédios antigos passarão por estudo de prioridades para adaptações.

A prefeitura, em conjunto com o conselho, está preparando um treinamento para o corpo técnico que aprova projetos e estudando a implantação de rotas acessíveis, abrangendo calçadas, praças, prédios públicos e privados. A medida também impactará empresas e indústrias, que terão de adaptar suas estruturas para receber trabalhadores com deficiência. “Não existe algo ‘meio acessível’. Ou é acessível, ou não é. A lei é clara e precisa ser cumprida”, afirma Sandra.

Notícias Relacionadas

Além da adaptação de edificações, será elaborado um Plano de Assistência à Pessoa com Deficiência, que inclui melhorias no transporte, acessibilidade urbana e capacitação de profissionais. A ação segue diretrizes nacionais e acontece em diversas cidades brasileiras.

Mesmo com a urgência do decreto, o conselho mantém ações de conscientização e iniciativas práticas. Um exemplo é a solicitação feita para que a Festa do Folclore tenha espaço reservado para pessoas com deficiência. Neste ano, o evento contará com área específica próxima ao palco, garantindo melhor visualização para cadeirantes, pessoas com baixa visão e mobilidade reduzida. Para o público autista, a orientação é levar abafadores de som devido à proximidade das caixas acústicas. “É um começo. Não vamos resolver tudo de imediato, mas estamos abrindo caminho para uma cidade mais inclusiva”, reforça Sandra.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos