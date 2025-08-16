Três Lagoas terá que cumprir decreto federal vigente sobre acessibilidade

Três Lagoas inicia um novo capítulo na luta pela inclusão e respeito aos direitos da pessoa com deficiência. O município foi notificado pelo Ministério Público para cumprir o Decreto Federal nº 5.296, de 2004, que obriga toda edificação de uso público ou coletivo a ser acessível. Caso as exigências não sejam atendidas, o poder público pode cassar o alvará de funcionamento de estabelecimentos e impedir a emissão de habite-se.

Segundo a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, arquiteta Sandra Latta, a cidade ainda está muito atrasada no cumprimento das normas. Ela explica que, a partir de outubro ou novembro, haverá um marco zero, todos os novos projetos precisarão seguir as regras de acessibilidade. Já os prédios antigos passarão por estudo de prioridades para adaptações.

A prefeitura, em conjunto com o conselho, está preparando um treinamento para o corpo técnico que aprova projetos e estudando a implantação de rotas acessíveis, abrangendo calçadas, praças, prédios públicos e privados. A medida também impactará empresas e indústrias, que terão de adaptar suas estruturas para receber trabalhadores com deficiência. “Não existe algo ‘meio acessível’. Ou é acessível, ou não é. A lei é clara e precisa ser cumprida”, afirma Sandra.