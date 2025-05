Três-lagoense morre atropelado por caminhão durante prática de motonbike em Castilho-SP

Um grave acidente ocorrido no final da tarde desta quarta-feira (21), em Castilho (SP), resultou na morte do tres-lagoense Bruno Freitas da Silva. Amante do ciclismo, Bruno pedalava sua bicicleta às margens da rodovia Marechal Rondon, sentido aos ranchos na barranca do Rio Paraná, quando foi atingido por um caminhão rodo-caçamba logo após passar uma rotatória. Segundo as informações apuradas, o caminhão teria ultrapassado Bruno e, ao retornar para a pista, acabou atingindo o ciclista, que foi arremessado para debaixo do veículo.

Bruno ficou preso entre os eixos da carreta e foi arrastado por quase 100 metros, sofrendo morte instantânea. O motorista do caminhão se preparava para acessar o pátio de um posto de combustíveis quando o acidente ocorreu. Equipes do Corpo de Bombeiros de Andradina, do SAMU de Três Lagoas, socorristas da Via Rondon, além da Polícia Militar Rodoviária Estadual, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos de praxe.