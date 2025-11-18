Veículos de Comunicação
CRIME SEM FRONTEIRAS

Três-lagoense suspeito de homicídio em Pernambuco é preso pela Polícia Civil no bairro Santa Rita

Operador de máquinas e atualmente motorista de veículos pesados, ele é apontado como autor de crime brutal que chocou o Sertão pernambucano

Alfredo Neto

Três-lagoenses foi preso no bairro Santa Rita e a Polícia Civil não divulgou o nome, seguindo a lei LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu, na manhã desta segunda-feira (17), um três-lagoense de 40 anos suspeito de matar a facadas o caminhoneiro Anderson Luís Rosa, de 51 anos, em um restaurante na cidade de Trindade, no Sertão de Pernambuco. A captura foi realizada por agentes da SIG (Seção de Investigações Gerais) na residência do investigado, localizada no bairro Santa Rita.

Segundo informações policiais, o suspeito — natural de Três Lagoas, operador de máquinas e que atualmente trabalhava como motorista de veículos pesados — estava foragido de Pernambuco desde o início de novembro, quando o homicídio ocorreu.

A prisão em Três Lagoas

Após receber informações da Polícia Civil pernambucana sobre o paradeiro do suspeito, a SIG iniciou diligências ainda no fim de semana. Na manhã de segunda-feira, os investigadores localizaram o homem em sua casa e cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Pernambuco.

O acusado foi levado para a sede da SIG, onde passou pelos procedimentos de praxe e pelo exame de corpo de delito. Ele foi posteriormente encaminhado às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanece detido à disposição da Justiça, aguardando recâmbio para o estado de origem do crime.

O crime em Pernambuco

O homicídio ocorreu no dia 9 de novembro, em uma churrascaria às margens da BR-316, no município de Trindade. De acordo com a investigação, a vítima, Anderson Luís Rosa 51 anos, caminhoneiro e natural do Paraná, se envolveu em uma discussão com o suspeito dentro do estabelecimento.

Testemunhas relataram que o três-lagoense deixou o local por alguns instantes e retornou armado com uma faca, desferindo ao menos 15 golpes contra Anderson. A violência dos ferimentos impediu qualquer chance de defesa da vítima.

Anderson chegou a ser socorrido, mas morreu antes mesmo de dar entrada no hospital. O corpo foi encaminhado ao IML de Petrolina. Desde o crime, o autor fugiu e passou a ser procurado pela Polícia Civil de Pernambuco.

A SIG reforça a importância do apoio da população na localização de foragidos e na elucidação de crimes. Informações podem ser repassadas pelos telefones:(67) 3929-1173; (67) 9 9226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são garantidos.

O paranaense Anderson Luís Rosa, tinha 51 anos, e natural de Ponta Grossa.
