Três-lagoense suspeito de homicídio em Pernambuco é preso pela Polícia Civil no bairro Santa Rita

A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu, na manhã desta segunda-feira (17), um três-lagoense de 40 anos suspeito de matar a facadas o caminhoneiro Anderson Luís Rosa, de 51 anos, em um restaurante na cidade de Trindade, no Sertão de Pernambuco. A captura foi realizada por agentes da SIG (Seção de Investigações Gerais) na residência do investigado, localizada no bairro Santa Rita.

Segundo informações policiais, o suspeito — natural de Três Lagoas, operador de máquinas e que atualmente trabalhava como motorista de veículos pesados — estava foragido de Pernambuco desde o início de novembro, quando o homicídio ocorreu.

A prisão em Três Lagoas

Após receber informações da Polícia Civil pernambucana sobre o paradeiro do suspeito, a SIG iniciou diligências ainda no fim de semana. Na manhã de segunda-feira, os investigadores localizaram o homem em sua casa e cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Pernambuco.

O acusado foi levado para a sede da SIG, onde passou pelos procedimentos de praxe e pelo exame de corpo de delito. Ele foi posteriormente encaminhado às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanece detido à disposição da Justiça, aguardando recâmbio para o estado de origem do crime.