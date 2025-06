UFMS é sede do 22º Congresso Internacional de Direitos Humanos

Entre 19 e 22 de agosto, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) será sede do 22º Congresso Internacional de Direitos Humanos, com o tema “Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável, Transições Energéticas e Ação Climática”.

A iniciativa é organizada pela UFMS, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e IDHMS-JN (Instituto de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul José do Nascimento), com apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul.

O evento terá palestras, oficinas e rodas de conversa, reunindo estudantes, pesquisadores, professores e convidados especiais, nacionais e internacionais, de forma presencial na Cidade Universitária ou remotamente. Os temas são variados e abordam questões indígenas, raciais, de gênero, da mulher, LGBTQIAP+ e meio ambiente.

Estudantes de graduação podem submeter o resumo simples e expandido de trabalhos ou enviar um vídeo sobre a proposta do projeto para apresentação presencial. Já estudantes de pós-graduação devem apresentar o resumo expandido do trabalho, e a apresentação será online. Os interessados devem submeter os trabalhos até 27 de julho.

Para acessar a programação completa e realizar a inscrição no evento, clique aqui. As inscrições podem ser feitas até 22 de agosto.