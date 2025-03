"Um olhar para o futuro”: Projeto da Patrulha Mirim desperta atenção da Arauco

O projeto social Patrulha Mirim – “Um olhar para o futuro” desenvolvido pelo 13º Batalhão da Polícia Militar em parceria com a Prefeitura de Paranaíba, através da Secretaria municipal de Educação, despertou a atenção do setor de relações institucionais da empresa chilena Arauco.

A aproximação com a iniciativa privada, reforça o compromisso do 13º BPM em proporcionar aos patrulheiros mirins, novas perspectivas de futuro e pode gerar perspectivas concretas de oportunidades profissionais para os adolescentes que fazem parte do projeto social.

Após visitas de executivos e gestores de recursos humanos da empresa, que conhecerem o projeto, mantendo diálogos com alunos, ontem (17), foi a vez de encontro com pais, mães e responsáveis para evolução do diálogo, com vistas a uma parceria.