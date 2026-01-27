Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

Educação e endividamento

Universitários cortam itens básicos para pagar mensalidade

Pesquisa da Serasa mostra que mais de 60% dos estudantes com dívidas sacrificam gastos essenciais

Karina Anunciato

O dado faz parte de uma pesquisa e expõe um cenário de aperto financeiro de estudantes Foto: Freepik
O dado faz parte de uma pesquisa e expõe um cenário de aperto financeiro de estudantes Foto: Freepik

Mais da metade dos universitários brasileiros com dívidas já precisou cortar gastos básicos, como alimentação, transporte e contas domésticas, para conseguir pagar a mensalidade do curso. O dado faz parte de uma pesquisa da Serasa e expõe um cenário de aperto financeiro que compromete a permanência dos estudantes no ensino superior.

Segundo a educadora financeira Mônica Seabra, o início do ano tende a agravar a situação, já que despesas fixas se acumulam e muitas famílias ainda lidam com reflexos do desemprego registrado em anos anteriores.

“As pessoas não deixam de pagar porque querem, mas porque não conseguem. As contas básicas acabam sendo prioridade”, afirma.

A pesquisa aponta o desemprego como o principal fator do endividamento entre universitários. Mesmo com a melhora recente nos índices do mercado de trabalho, muitos estudantes ainda carregam dívidas acumuladas, o que dificulta a reorganização financeira e a continuidade dos estudos.

Notícias Relacionadas

Além do impacto no orçamento, a inadimplência também afeta a saúde mental. De acordo com a especialista, problemas financeiros estão entre os principais fatores de estresse. “A preocupação com dívidas interfere no sono, na concentração e no desempenho acadêmico”, diz.

Em Mato Grosso do Sul, o cenário acompanha a tendência nacional. Mais de 71 mil consumidores com dívidas estudantis podem se beneficiar das ações de renegociação. Ao todo, estão previstas 186.920 ofertas no estado, com condições facilitadas para que estudantes regularizem seus débitos junto a instituições de ensino parceiras da Serasa e consigam retomar ou dar continuidade à vida acadêmica.

Para quem já está endividado, a orientação é encarar a situação de forma organizada. “O primeiro passo é saber exatamente quanto se deve, para quem se deve e o que cabe no orçamento. Renegociar é fundamental”, explica Mônica Seabra. Programas como o Feirão Limpa Nome oferecem parcelamentos facilitados e descontos, ajudando o estudante a regularizar a situação.

A educadora ressalta que o processo exige paciência e disciplina. “Endividar-se é rápido, mas se reorganizar leva tempo. É preciso priorizar o essencial e evitar novos compromissos financeiros até colocar a casa em ordem”, conclui.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
O investimento é R$ 22.629.351,08 no projeto, sendo R$ 17.000.010,00 em recursos do Governo Federal através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e contrapartida de R$ 5.629.257,08 da Prefeitura. (Foto: Reprodução projeto)

SAÚDE

Ministério da Saúde realiza solenidade para anunciar a construção da Policlínica Regional de Dourados

Nesta sexta-feira (6), a partir das 8h30, na Câmara Municipal, acontece a solenidade que marcará o anúncio oficial da construção da Policlínica Regional de Dourados. Segundo divulgado pela Prefeitura de Dourados, a Superintendência do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul realiza a solenidade. O projeto foi viabilizado junto ao Novo Programa de Aceleração […]