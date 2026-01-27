Universitários cortam itens básicos para pagar mensalidade

Mais da metade dos universitários brasileiros com dívidas já precisou cortar gastos básicos, como alimentação, transporte e contas domésticas, para conseguir pagar a mensalidade do curso. O dado faz parte de uma pesquisa da Serasa e expõe um cenário de aperto financeiro que compromete a permanência dos estudantes no ensino superior.

Segundo a educadora financeira Mônica Seabra, o início do ano tende a agravar a situação, já que despesas fixas se acumulam e muitas famílias ainda lidam com reflexos do desemprego registrado em anos anteriores.

“As pessoas não deixam de pagar porque querem, mas porque não conseguem. As contas básicas acabam sendo prioridade”, afirma.

A pesquisa aponta o desemprego como o principal fator do endividamento entre universitários. Mesmo com a melhora recente nos índices do mercado de trabalho, muitos estudantes ainda carregam dívidas acumuladas, o que dificulta a reorganização financeira e a continuidade dos estudos.