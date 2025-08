Usina Cedro recebe 1º caminhão de cana-de-açucar e vive momento histórico em Paranaíba

O início das operações da Usina Cedro, em Paranaíba, marca um avanço significativo para o setor sucroenergético de Mato Grosso do Sul. Além disso, reforça o papel estratégico da bioenergia na diversificação das fontes de energia e na geração de empregos sustentáveis.

A unidade viveu um momento histórico com a chegada do primeiro caminhão transportando cana-de-açúcar da safra 2025/2026, com carga de 72,25 toneladas. No sábado (2), equipes das divisões Agrícola, Industrial e Administrativa recepcionaram o motorista João Batista de Paiva Filha. Com isso, registraram oficialmente o início da primeira safra da usina.

Após receber autorização formal da Agência Nacional do Petróleo, publicada no Diário Oficial da União em 31/07/2025, a Usina Cedro divulgou um vídeo. Este material mostra o início das operações de moagem da sua primeira safra — um novo marco nos 94 anos de história da empresa Pedra Agroindustrial S.A.

Produção e Expectativas da Usina Cedro

A mais nova usina de etanol do país entra em operação com previsão de processar 614.229 toneladas de cana-de-açúcar nesta safra. Esse volume corresponde a uma área estimada de aproximadamente 8.000 hectares de lavoura, considerando uma produtividade média de 76,7 toneladas por hectare.

A produção estimada é de 53.284 metros cúbicos de etanol hidratado, quantidade suficiente para abastecer cerca de 70 mil veículos populares por um ano. Isso, considerando um consumo médio de 12 km por litro.

A unidade também se destaca pela cogeração de energia elétrica a partir do bagaço da cana. A expectativa é gerar 38.602 MWh (megawatts-hora) de energia limpa. Esse volume é capaz de suprir o consumo anual de aproximadamente 18 mil residências. Isso representa uma cidade de cerca de 50 mil habitantes, com base no consumo médio residencial brasileiro.

Impacto Econômico e Sustentabilidade

Com um investimento robusto e operação de grande porte, a usina deve gerar cerca de 1.200 empregos diretos e indiretos. Isso contribuirá de forma significativa para o desenvolvimento econômico da região. O empreendimento não apenas movimenta a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, como também fortalece a matriz energética renovável do país.

Segundo comunicado interno emitido na última segunda-feira (4), a Pedra Agroindustrial reafirma seu compromisso com a eficiência operacional. Além disso, destaca seu compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico e social da região de Paranaíba.

A chegada do primeiro caminhão da safra 2025/2026 foi saudada pelo Sindicato Rural de Paranaíba. Em publicação nas redes sociais, a entidade destacou que a imagem simboliza o início de um novo capítulo na história da Pedra Agroindustrial.