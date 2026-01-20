Veículos de Comunicação
Início RCN 67

DIA DO FARMACÊUTICO

Uso de canetas emagrecedoras preocupa farmacêuticos

Presidente do Conselho Regional de Farmácia alerta para riscos da automedicação

Karina Anunciato

Farmacêutico tem papel fundamental na segurança do paciente Foto: Freepik

O crescimento do uso das chamadas canetas emagrecedoras sem acompanhamento profissional tem acendido um alerta entre farmacêuticos de Mato Grosso do Sul. O tema foi destacado nesta terça-feira (20), Dia do Farmacêutico, em entrevista da presidente do Conselho Regional de Farmácia, Daniely Proença, que defendeu maior conscientização sobre os riscos da automedicação.

Daniely Proença

Segundo ela, o farmacêutico é um profissional presente em todas as etapas do cuidado com o medicamento, mas ainda pouco reconhecido pela população.

“Somos o primeiro e o último profissional que a pessoa tem contato quando utiliza um medicamento”, afirmou.

Riscos da automedicação

Daniely ressaltou que a automedicação é uma prática comum e cultural no Brasil, muitas vezes baseada em indicações de terceiros ou no reaproveitamento de medicamentos guardados em casa. De acordo com ela, essa conduta pode mascarar doenças mais graves e comprometer a segurança do paciente.

No caso das canetas emagrecedoras, o risco é ainda maior. A presidente do Conselho explicou que o medicamento foi desenvolvido originalmente para o tratamento do diabetes e passou a ser usado de forma indiscriminada com finalidade estética. “É um medicamento que provoca reações importantes e precisa de acompanhamento médico, farmacêutico e nutricional”, disse.

Entre os efeitos adversos citados estão náuseas, desconforto gástrico, enxaqueca, diarreia e perda de massa muscular, especialmente quando o uso não é monitorado. A situação se agrava, segundo Daniely, pelo acesso irregular ao produto, muitas vezes adquirido fora do Brasil, sem controle de armazenamento e transporte adequados.

A importância do acompanhamento profissional

“A gente se preocupa muito com o caminho que esse medicamento percorre até chegar ao consumidor final. Temperatura, acondicionamento e procedência fazem toda a diferença”, afirmou.

A presidente do Conselho também chamou atenção para o aumento do uso do medicamento por pessoas jovens e reforçou que o foco no resultado estético não pode se sobrepor à saúde. “O medicamento existe para tratar doenças, não para ser utilizado sem critério”, pontuou.

No Dia do Farmacêutico, Daniely Proença defendeu que a população busque orientação profissional antes de iniciar qualquer tratamento. “O farmacêutico é um profissional formado, com conhecimento técnico, preparado para orientar e garantir o uso seguro dos medicamentos”, concluiu.

Acompanhe a entrevista completa:

