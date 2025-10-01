Veículos de Comunicação
Vereador Daniel de Brito cobra aplicação da lei para resolver problema de fiação em Três Lagoas

Vereador destaca que a legislação precisa ser aplicada de forma rigorosa

Ana Cristina Santos

Na Câmara voltou à tona a cobrança sobre as empresas de telefonia e internet para que cumpram a Lei nº 3.838/2021, que determina a retirada de cabos e fios em desuso nos postes - Foto: arquivo/JP
Na Câmara voltou à tona a cobrança sobre as empresas de telefonia e internet para que cumpram a Lei nº 3.838/2021, que determina a retirada de cabos e fios em desuso nos postes - Foto: arquivo/JP

A situação da fiação pendurada na rede de energia elétrica em ruas de Três Lagoas voltou a ser discutida na sessão desta terça-feira (30) da Câmara Municipal. O vereador Daniel de Brito, o Daniel da Farmácia, cobrou providências para que a lei existente seja aplicada e as empresas responsáveis pelos cabos e postes sejam penalizadas.

De acordo com o parlamentar, já existem notificações e uma legislação municipal que prevê multa de dois mil reais por cada ocorrência registrada. A lei, sancionada em 2021, também estabelece que a comercialização de cabos, fios, baterias e outros materiais só pode ser feita com comprovação de origem e destino, justamente para combater furtos e roubos.

Daniel destacou que a população tem cobrado soluções e que cabe ao Executivo usar os instrumentos legais disponíveis para exigir que as concessionárias e demais empresas regularizem a situação.

Para o vereador, a legislação precisa ser aplicada de forma rigorosa, como já ocorreu em outras cidades onde a administração municipal determinou a retirada de fios soltos e responsabilizou as empresas.

