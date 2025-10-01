Vereador Daniel de Brito cobra aplicação da lei para resolver problema de fiação em Três Lagoas

A situação da fiação pendurada na rede de energia elétrica em ruas de Três Lagoas voltou a ser discutida na sessão desta terça-feira (30) da Câmara Municipal. O vereador Daniel de Brito, o Daniel da Farmácia, cobrou providências para que a lei existente seja aplicada e as empresas responsáveis pelos cabos e postes sejam penalizadas.

De acordo com o parlamentar, já existem notificações e uma legislação municipal que prevê multa de dois mil reais por cada ocorrência registrada. A lei, sancionada em 2021, também estabelece que a comercialização de cabos, fios, baterias e outros materiais só pode ser feita com comprovação de origem e destino, justamente para combater furtos e roubos.