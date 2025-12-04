Vereador explica proposta de Parceria Público-Privada para Lagoa Maior e balneário

A ampliação da atividade turística em Três Lagoas foi tema de discussão recente na Câmara Municipal. O vereador Fernando Jurado levou ao plenário a proposta de estabelecer uma parceria público-privada para gestão da Lagoa Maior e do balneário, com objetivo de estruturar atrativos, ampliar serviços e estimular o setor turístico como alternativa econômica.

Em entrevista ao RCN Notícias, nesta quinta-feira (4), o vereador argumentou que Três Lagoas deve enfrentar redução no dinamismo econômico nos próximos anos, devido à diminuição de incentivos fiscais que impulsionaram o ciclo industrial. Para ele, o turismo náutico e de lazer pode absorver parte dos impactos e gerar postos de trabalho. A proposta cita experiências adotadas em outros municípios, onde parcerias desse tipo resultaram em aumento de fluxo de visitantes e geração de receita tributária.

Segundo Jurado, a ideia não prevê cobrança pelo acesso à Lagoa Maior, tampouco restrições ao uso atual do espaço público, como caminhadas, contemplação e lazer. Ele afirma que o modelo sugerido buscaria manutenção da área, instalação de estrutura adequada e oferta de atividades pagas de caráter opcional, como locação de equipamentos e espaços para eventos. A iniciativa ficaria sob responsabilidade de empresa contratada, com fiscalização do poder público.