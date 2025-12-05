Vereadores cobram pontes, saúde e eficiência da gestão em Paranaíba

O grande expediente da 42ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Paranaíba foi marcado por fortes críticas à administração municipal. Os vereadores Fabiano Age e Maurício Bugrão usaram a tribuna para denunciar a situação de pontes rurais, estradas, unidades de saúde. Eles também questionaram a comunicação oficial da Prefeitura.

Fabiano começou lembrando uma visita ao Conselho Tutelar no início de setembro, quando ouviu do vice-prefeito a promessa de que, em 30 dias, o órgão seria transferido para um novo prédio. Entretanto, três meses depois, segundo ele, nada mudou. O Conselho segue atendendo em estrutura precária. Para o vereador, o episódio simboliza “a falta de compromisso da gestão” com servidores e população.

Logo depois, ele concentrou as críticas na situação das pontes rurais. Fabiano comparou a demora do poder público à agilidade da usina Cedro. A usina teria substituído uma ponte por aduelas em apenas oito dias. Enquanto isso, outra ponte da região estaria há mais de 80 dias intransitável. Além disso, ele afirmou que o problema se repete em vários pontos. Em vez de manutenção preventiva, a Prefeitura espera a estrutura ceder, improvisa reparos com madeiras reaproveitadas. Depois de sucessivas “gambiarras”, produtores ficam sem passagem.

Em tom duro, o vereador evocou o princípio da eficiência, previsto na Constituição Federal. Ele afirmou que “não se vê eficiência” na atual gestão. Ele lembrou que as estradas e pontes são essenciais para o escoamento da produção, transporte de alunos e acesso da população rural à saúde. O vereador também questionou quanto tempo um morador do campo leva para chegar à Santa Casa se precisar de atendimento de urgência com as estradas no estado descrito.

Outro alvo foi a propaganda oficial da Prefeitura. Fabiano citou panfletos com frases como “saúde é prioridade”, “temos a melhor merenda do Brasil” e a antecipação do 13º salário dos servidores. Por outro lado, ele contestou todos esses pontos. Sobre a saúde, mencionou um ano de espera para a instalação do mamógrafo e relatos de falta de remédios, fraldas e leite. A respeito da merenda, disse ser impossível afirmar que Paranaíba oferece “a melhor do Brasil” sem conhecer os mais de 5.500 municípios do país.

Críticas à Administração Municipal e Infraestrutura Rural

Além disso, o vereador classificou como “propaganda enganosa” a fala de que o 13º salário foi antecipado. Ele lembrou que o pagamento até dezembro é obrigação legal, não benefício extra. Como exemplo de valorização real, citou cidades vizinhas que concederam abono natalino aos servidores. Ele também reclamou da ausência de rateio do saldo do Fundeb para os profissionais da educação e da falta de reposição inflacionária desde 2021. Para ele, isso configura “calote” nos trabalhadores.