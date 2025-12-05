Vereadores cobram pontes, saúde e eficiência da gestão em Paranaíba

O grande expediente da 42ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Paranaíba foi marcado por fortes críticas à administração municipal. Os vereadores Fabiano Age e Maurício Bugrão usaram a tribuna para denunciar a situação de pontes rurais, estradas, unidades de saúde. Eles também questionaram a comunicação oficial da Prefeitura.
Fabiano começou lembrando uma visita ao Conselho Tutelar no início de setembro, quando ouviu do vice-prefeito a promessa de que, em 30 dias, o órgão seria transferido para um novo prédio. Entretanto, três meses depois, segundo ele, nada mudou. O Conselho segue atendendo em estrutura precária. Para o vereador, o episódio simboliza “a falta de compromisso da gestão” com servidores e população.
Logo depois, ele concentrou as críticas na situação das pontes rurais. Fabiano comparou a demora do poder público à agilidade da usina Cedro. A usina teria substituído uma ponte por aduelas em apenas oito dias. Enquanto isso, outra ponte da região estaria há mais de 80 dias intransitável. Além disso, ele afirmou que o problema se repete em vários pontos. Em vez de manutenção preventiva, a Prefeitura espera a estrutura ceder, improvisa reparos com madeiras reaproveitadas. Depois de sucessivas “gambiarras”, produtores ficam sem passagem.
Em tom duro, o vereador evocou o princípio da eficiência, previsto na Constituição Federal. Ele afirmou que “não se vê eficiência” na atual gestão. Ele lembrou que as estradas e pontes são essenciais para o escoamento da produção, transporte de alunos e acesso da população rural à saúde. O vereador também questionou quanto tempo um morador do campo leva para chegar à Santa Casa se precisar de atendimento de urgência com as estradas no estado descrito.
Outro alvo foi a propaganda oficial da Prefeitura. Fabiano citou panfletos com frases como “saúde é prioridade”, “temos a melhor merenda do Brasil” e a antecipação do 13º salário dos servidores. Por outro lado, ele contestou todos esses pontos. Sobre a saúde, mencionou um ano de espera para a instalação do mamógrafo e relatos de falta de remédios, fraldas e leite. A respeito da merenda, disse ser impossível afirmar que Paranaíba oferece “a melhor do Brasil” sem conhecer os mais de 5.500 municípios do país.
Críticas à Administração Municipal e Infraestrutura Rural
Além disso, o vereador classificou como “propaganda enganosa” a fala de que o 13º salário foi antecipado. Ele lembrou que o pagamento até dezembro é obrigação legal, não benefício extra. Como exemplo de valorização real, citou cidades vizinhas que concederam abono natalino aos servidores. Ele também reclamou da ausência de rateio do saldo do Fundeb para os profissionais da educação e da falta de reposição inflacionária desde 2021. Para ele, isso configura “calote” nos trabalhadores.
Fabiano levou ainda para o plenário uma matéria de portal estadual. A matéria lista 14 municípios de Mato Grosso do Sul entre as 50 melhores cidades do Brasil em gestão fiscal e inclusão social. Segundo ele, a ausência de Paranaíba nesse ranking comprova que a cidade está “longe de uma gestão eficiente”. Ela está presa a promessas de pontes de concreto e aduelas que nunca se concretizam. Enquanto isso, as estradas seguem com limitações de carga e risco para caminhões e ônibus.
Problemas nas Estradas e a Inauguração da Praça
Outro ponto levantado foi a inauguração recente de uma praça. De acordo com o vereador, a obra foi aditivada sete vezes. Ela atrasou mais de um ano e superou a marca de R$ 1,1 milhão. Ele afirmou que a quadra sintética já estaria danificada, o alambrado preso com enforca-gatos sem acabamento. Além disso, o espaço não possui banheiro para quem faz atividade física ou leva crianças para brincar. Para Fabiano, isso expressa “falta de capricho” e desrespeito ao dinheiro do contribuinte.
Denúncias de Maurício Bugrão e Problemas na Saúde
Na mesma linha, o vereador Maurício Bugrão reforçou a situação das pontes da zona rural. Ele citou a ponte do Belarmino, que estaria caída há cerca de 80 dias. Segundo o relato, os produtores precisam empurrar carrinhos com latões de leite por uma pinguela improvisada para conseguir entregar a produção do outro lado do córrego. Ele afirmou que a madeira já foi doada pelo produtor Dr. Raul Memberg. Mesmo assim, a obra não anda, o que classificou como “desrespeito ao pessoal da zona rural”.
Além disso, Bugrão mencionou outras pontes com remendos sucessivos, como a da Noema. Lá, um caminhão quase caiu recentemente. Ele alertou para o risco de um acidente mais grave envolvendo ônibus escolar. Em complemento, ele descreveu problemas estruturais no PSF Santo Antônio. O piso está quebrado há muito tempo. No posto Daniel, o forro de setores está no chão e a geladeira da sala de exame está estragada há seis meses.
Apesar da indignação, o vereador fez questão de parabenizar a secretária de Saúde Cíntia e os agentes comunitários pelo mutirão de testes rápidos de HIV, realizado no posto Daniel. Ele destacou a importância do serviço e o atendimento ágil. Porém, ele reforçou que elogiar ações pontuais não significa ignorar a falta de manutenção básica nas unidades.
Reclamações e Pedidos da Oposição
Ao final dos discursos, ficou evidente o recado da oposição: a cobrança por menos propaganda. Eles pedem mais planejamento e maior cuidado com estradas, pontes e estruturas de saúde. Eles destacam a importância desses elementos especialmente para quem vive e trabalha na zona rural de Paranaíba.