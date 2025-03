Vereadores de Paranaíba buscam parcerias com outros municípios para revisão nos critérios de pedágio na BR 158

A presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, vereadora Wanice Luciana de Oliveira (Republicanos) está mantendo contatos com vereadores de cidades vizinhas para reivindicar uma audiência pública para discutir uma possível revisão no contrato de concessão da Way 112. O objetivo, segundo ela, é buscar melhorias para usuários da BR 158 que moram perto das praças de pedágio e necessitam circular diariamente pelas rodovias.

Nesta segunda feira (17), acompanhado pelo vereador Sindoley Morais (União Brasil), a vereadora visitou a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado para tratar do assunto. A presidente do Legislativo local, revelou que pretende visitar os vereadores dos municípios impactados pela concessão, buscando uma solução justa para os usuários frequentes da via.

A iniciativa visa beneficiar principalmente trabalhadores e estudantes que necessitam atravessar diariamente a rodovia. “Pensamos naqueles que precisam passar pela rodovia todos os dias para trabalhar ou estudar. Queremos discutir alternativas para que essas pessoas não sejam penalizadas com custos excessivos, seja através da isenção de uma das tarifas ou da redução dos valores praticados“, explicou a vereadora.