Verisure amplia atuação em MS com nova sede e tecnologia de monitoramento

A Verisure, multinacional líder em segurança eletrônica na Europa e no Brasil, inaugura nesta quarta-feira (3) sua nova filial em Campo Grande. A sede está localizada na Rua Professora Elisa Silva, 335, no bairro Chácara Cachoeira.

A empresa atua na Capital desde 2023 e, segundo o diretor territorial da marca em Mato Grosso do Sul, Eduardo Brites, a nova unidade consolida a expansão da empresa no Estado.

“Já fincamos raízes em Campo Grande e amanhã é dia de festa. Estamos abrindo nossa filial para estar ainda mais próximos dos nossos clientes”, afirmou Brites durante entrevista à Massa FM.

Reconhecida por soluções de monitoramento 24 horas, tecnologia avançada e atendimento humanizado, a Verisure se destaca por unir inovação e suporte especializado.

“O grande diferencial é conciliar a tecnologia mais moderna do mundo com um atendimento humano. Pessoas cuidando de pessoas”, destacou o diretor.

TECNOLOGIA PARA ANTECIPAR INVASÕES

O sistema da Verisure trabalha com detecção antecipada, reduzindo falsos disparos e permitindo respostas mais rápidas em casos de risco real. Os equipamentos utilizam sensores de imagem, análise inteligente e monitoramento constante.

“Até 60 segundos toda a tratativa é feita: identificação do disparo, contato com o cliente e acionamento da polícia militar. É muito rápido”, explicou Brites.

Ele reforça que o objetivo é dar tranquilidade tanto para moradores quanto para comerciantes.