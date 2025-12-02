Verisure amplia atuação em MS com nova sede e tecnologia de monitoramento

A Verisure, multinacional líder em segurança eletrônica na Europa e no Brasil, inaugura nesta quarta-feira (3) sua nova filial em Campo Grande. A sede está localizada na Rua Professora Elisa Silva, 335, no bairro Chácara Cachoeira.
A empresa atua na Capital desde 2023 e, segundo o diretor territorial da marca em Mato Grosso do Sul, Eduardo Brites, a nova unidade consolida a expansão da empresa no Estado.
“Já fincamos raízes em Campo Grande e amanhã é dia de festa. Estamos abrindo nossa filial para estar ainda mais próximos dos nossos clientes”, afirmou Brites durante entrevista à Massa FM.
Reconhecida por soluções de monitoramento 24 horas, tecnologia avançada e atendimento humanizado, a Verisure se destaca por unir inovação e suporte especializado.
“O grande diferencial é conciliar a tecnologia mais moderna do mundo com um atendimento humano. Pessoas cuidando de pessoas”, destacou o diretor.
TECNOLOGIA PARA ANTECIPAR INVASÕES
O sistema da Verisure trabalha com detecção antecipada, reduzindo falsos disparos e permitindo respostas mais rápidas em casos de risco real. Os equipamentos utilizam sensores de imagem, análise inteligente e monitoramento constante.
“Até 60 segundos toda a tratativa é feita: identificação do disparo, contato com o cliente e acionamento da polícia militar. É muito rápido”, explicou Brites.
Ele reforça que o objetivo é dar tranquilidade tanto para moradores quanto para comerciantes.
ZERO VISION
Entre os produtos apresentados, o diretor destacou o Zero Vision, tecnologia europeia capaz de emitir uma cortina de fumaça densa que impede a visibilidade do invasor.
“A gente tem uma frase: você não consegue roubar aquilo que você não consegue ver”, afirmou Brites. “Depois que confirmamos que é um disparo real, acionamos o Zero Vision remotamente e também a polícia. O ladrão perde a visibilidade e interrompe a ação.”
CÂMERAS COM ACESSO PELO CELULAR
A empresa também oferece câmeras inteligentes com alta resolução, áudio bilateral e armazenamento em nuvem, acessadas diretamente pelo aplicativo.
“A grande vantagem é ter tudo na palma da mão. A câmera tem áudio de ida e volta, gravação em nuvem e só precisa de uma tomada, sem obras”, explicou.
Brites reforçou que o sistema se tornou acessível e que a empresa realiza avaliações personalizadas.
“Mandamos um especialista até a residência ou comércio sem custo nenhum. Nosso objetivo é adequar a segurança à necessidade de cada cliente”, completou.
INAUGURAÇÃO ABERTA AO PÚBLICO
A inauguração da filial acontece nesta quarta-feira (3), e qualquer pessoa interessada em conhecer os serviços poderá visitar o novo espaço.
“Quem quiser conhecer nossa nova filial está convidado. Estamos à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana”, finalizou Brites.