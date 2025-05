Vídeo: Casal em moto fica gravemente ferido após colisão e explosão na Afonso Pena

Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste sábado (24) deixou um casal em estado crítico na Avenida Afonso Pena, uma das principais vias de Campo Grande. Eles estavam em uma motocicleta de alta cilindrada, modelo BMW S 1000 RR, que colidiu com a lateral de um Renault Duster e, após o impacto, foi arrastada por alguns metros até o canteiro central, onde os ocupantes foram arremessados.

Com a violência da batida, o tanque de combustível da moto se desprendeu e pegou fogo, provocando um incêndio que atingiu dois veículos que estavam parados no cruzamento com a rua Professor Luiz Alexandre, aguardando para fazer a conversão: um Chevrolet Tracker e um Jeep Compass.

As vítimas, que tiveram politraumatismo, foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros, que chegaram rapidamente ao local. Um dos motociclistas precisou de manobras de ressuscitação ainda na pista antes de ser encaminhado à Santa Casa em estado grave.

O condutor da Duster, Gabriel Fernandes, relatou que havia acabado de sacar dinheiro em um banco nas proximidades e retornava ao trânsito quando foi surpreendido pela moto em alta velocidade. “Estava no ponto cego, tão rápido que bateu. Ralou a lateral do carro inteiro. O motor dobrou aqui, caiu pra lá e explodiu a moto. Pegou fogo na moto e em dois carros”, relatou, visivelmente abalado.

Os pneus do lado esquerdo da Duster estouraram com o impacto. O tanque da moto, ao se desprender, lançou combustível sobre a pista, contribuindo para as chamas que rapidamente se alastraram e danificaram os outros dois veículos.

Danos e Testemunhos do Acidente

No Tracker, havia duas mulheres. Já no Compass, estavam uma mãe e a filha pequena. Todas conseguiram sair dos veículos a tempo e não se feriram, mas os automóveis sofreram danos materiais consideráveis. O susto foi grande para os ocupantes, que relataram o desespero ao verem as chamas se aproximando.

O trecho da Avenida Afonso Pena, nas proximidades da Churrascaria Nativas, precisou ser completamente interditado para o trabalho da perícia técnica e controle das chamas. O local foi isolado pelos bombeiros até que todos os procedimentos fossem concluídos.

As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas pela Polícia Civil, que já recolheu os depoimentos das testemunhas. Imagens de câmeras de segurança da região devem ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.