Vídeo: Garras descobre depósito de armas e drogas em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu cerca de 390 quilos de maconha, armas e munições em uma residência no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande. A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos e Resgate a Assaltos e Sequestros (GARRAS) após uma denúncia sobre um local conhecido como “paiol do crime”.

Durante a ação, os agentes encontraram oito pistolas, algumas com numeração raspada ,além de 250 munições de calibre 9mm. O suspeito de 31 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de armas.

A Polícia Civil investiga a possível ligação do homem com facções criminosas. Uma coletiva de imprensa foi marcada para esta quarta-feira (2), às 10h, na sede do GARRAS, para fornecer mais detalhes sobre o caso.