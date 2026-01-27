Vila Popular recebe ação da Funsat para cadastro no Primt

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) iniciou, nesta terça-feira (27), as atividades do projeto Primt Itinerante na Vila Popular. A ação busca credenciar candidatos para a formação de um novo Cadastro Reserva do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt).

O atendimento ocorre no CRAS da região, onde a equipe permanece por dois dias realizando a triagem dos interessados. A iniciativa descentraliza o acesso ao programa e leva os serviços diretamente aos bairros.

Atendimento descentralizado

O Primt Itinerante já passou pelos bairros Jardim Canguru, Aero Rancho, Moreninhas, Jardim Rouxinóis e Noroeste. Juntas, essas regiões somaram 852 atendimentos e 579 inscrições validadas.

Na Vila Popular, a expectativa é ampliar esses números. O cronograma prevê duas datas inéditas destinadas exclusivamente às entrevistas com candidatos a futuros beneficiários do programa.

Moradora da Vila Popular, Lindinalva da Silva Borges, de 43 anos, destacou a oportunidade de retomar a vida profissional. Ela já participou do Primt em outra edição e chegou cedo para garantir atendimento.

“Aprendi muito no programa, tanto no dia a dia quanto nos cursos. Agora pretendo participar novamente”, relatou.

A moradora do Jardim Aeroporto, Tatiana Batista Ortiz Coelho, de 41 anos, também avaliou positivamente a iniciativa. Segundo ela, levar o serviço aos bairros facilita o acesso de quem mais precisa.

“Muitas pessoas estão fora do Centro. Fazer nos bairros é muito melhor”, afirmou.

De bairros próximos, como Zé Pereira e Coophatrabalho, outros candidatos também compareceram à triagem. Luciene Arce dos Reis, de 43 anos, destacou a chance de qualificação.