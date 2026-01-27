Vila Popular recebe ação da Funsat para cadastro no Primt

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) iniciou, nesta terça-feira (27), as atividades do projeto Primt Itinerante na Vila Popular. A ação busca credenciar candidatos para a formação de um novo Cadastro Reserva do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt).
O atendimento ocorre no CRAS da região, onde a equipe permanece por dois dias realizando a triagem dos interessados. A iniciativa descentraliza o acesso ao programa e leva os serviços diretamente aos bairros.
Atendimento descentralizado
O Primt Itinerante já passou pelos bairros Jardim Canguru, Aero Rancho, Moreninhas, Jardim Rouxinóis e Noroeste. Juntas, essas regiões somaram 852 atendimentos e 579 inscrições validadas.
Na Vila Popular, a expectativa é ampliar esses números. O cronograma prevê duas datas inéditas destinadas exclusivamente às entrevistas com candidatos a futuros beneficiários do programa.
Moradora da Vila Popular, Lindinalva da Silva Borges, de 43 anos, destacou a oportunidade de retomar a vida profissional. Ela já participou do Primt em outra edição e chegou cedo para garantir atendimento.
“Aprendi muito no programa, tanto no dia a dia quanto nos cursos. Agora pretendo participar novamente”, relatou.
A moradora do Jardim Aeroporto, Tatiana Batista Ortiz Coelho, de 41 anos, também avaliou positivamente a iniciativa. Segundo ela, levar o serviço aos bairros facilita o acesso de quem mais precisa.
“Muitas pessoas estão fora do Centro. Fazer nos bairros é muito melhor”, afirmou.
De bairros próximos, como Zé Pereira e Coophatrabalho, outros candidatos também compareceram à triagem. Luciene Arce dos Reis, de 43 anos, destacou a chance de qualificação.
“O mercado exige capacitação. Vejo no programa uma oportunidade de me preparar melhor”, explicou.
Já Gonçalo Pinto dos Santos, de 63 anos, ressaltou a importância de estar inscrito no Cadastro Reserva.
“É preciso se organizar e tentar enquanto o cadastro está aberto”, disse.
Balanço e cronograma
No primeiro dia de atendimento na Vila Popular, foram realizados 114 atendimentos. Desse total, 78 candidaturas foram aprovadas para o Cadastro Reserva do Primt.
O projeto segue até sexta-feira (30), sempre das 7h às 12h, com distribuição de senhas até as 9h.
Confira os locais:
- Quarta-feira (28): CRAS Vila Popular – Rua Marçal de Souza, 25
- Quinta-feira (29): CRAS São Conrado – Rua Livino Godói, 777
- Sexta-feira (30): CRAS Estrela do Sul – Rua Heráclito Diniz de Figueiredo, s/n
Documentação exigida
Para participar da triagem, os interessados devem apresentar toda a documentação exigida pelo programa, incluindo RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência, certidões, comprovante de escolaridade, CAD Único atualizado e, quando necessário, certificado militar.
Após a conclusão do levantamento, a relação dos inscritos no Cadastro Reserva será publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), na primeira quinzena de fevereiro.
Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da Funsat ou pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5833.
*Com informações da Prefeitura de Campo Grande