Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

HOMICÍDIO

Vítima de esfaqueamento morre no Hospital Auxiliadora

Morte teria sido por motivo fútil e autor já está preso

Alfredo Neto

"Ele chamou minha mãe de P." Diz assassino confesso na delegacia: Alfredo Neto/RCN67
"Ele chamou minha mãe de P." Diz assassino confesso na delegacia: Alfredo Neto/RCN67

Um homem de 46 anos morreu após ser esfaqueado na noite deste sábado (9), em uma conveniência localizada no Residencial O.T., região oeste de Três Lagoas (MS).

A vítima, identificada como Cleone Rodrigues Berco, teria se envolvido em uma discussão com outro indivíduo dentro do estabelecimento. O suspeito deixou o local, proferindo ameaças, e retornou minutos depois. A briga continuou na via pública, quando o autor desferiu golpes de faca contra Cleone e fugiu em uma bicicleta.

Notícias Relacionadas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. Após cerca de 20 minutos de manobras de reanimação, Cleone foi estabilizado e encaminhado ao Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois de dar entrada na unidade.

Equipes da Rádio Patrulha e da Força Tática da Polícia Militar localizaram e prenderam o suspeito. Na delegacia, ele confessou o crime, alegando que o ataque ocorreu devido a um desentendimento entre os dois.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos