Vítima de esfaqueamento morre no Hospital Auxiliadora

Um homem de 46 anos morreu após ser esfaqueado na noite deste sábado (9), em uma conveniência localizada no Residencial O.T., região oeste de Três Lagoas (MS).

A vítima, identificada como Cleone Rodrigues Berco, teria se envolvido em uma discussão com outro indivíduo dentro do estabelecimento. O suspeito deixou o local, proferindo ameaças, e retornou minutos depois. A briga continuou na via pública, quando o autor desferiu golpes de faca contra Cleone e fugiu em uma bicicleta.