Calça metalizada prateada é a peça que você precisa na próxima temporada

2023 foi marcado pelo renascimento de uma série de tendências polêmicas, como as calças skinny, bermudões jeans, e agora é hora dela, as calças metalizadas prateadas. Com grande inspiração sideral, a peça conquistou marcas como Fendi, Giambattista Valli e agora vai conquistar você.

Mas como usar a calça metalizada prata?

Pode não parecer, mas a peça é capaz de ser tão versátil quanto o jeans, a dica é combinar com peças mais neutras ou despojadas como um blazer estilo officewear, ou um sneakers estiloso.