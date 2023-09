Durante este final de semana, Festival de Veneza ganhou ainda mais charme com a presença de um time de brasileiras. Nomes como Adriana Lima, Rafa Kalimann, Silvia Braz e Thassia Naves, exibiram produções glamorosas durante as programações da 80° edição.

Além de prestigiarem a première de alguns dos destaques do festival, a brasileiras chamaram atenção também no amfAR, tradicional noite de gala, organizado para arrecadar fundos para pesquisas no combate da AIDS.