Pool Nails é a nova tendência para as suas unhas

A unha da semana foi atualizada, para as amantes de nail art, agora é hora de focar no verão e apostar em tendências com a cara da estação. As “Pool Nails” que são virais no Tik Tok, chega trazendo uma nova técnica e deixa a sua unha com uma aparência da água de uma piscina.

Na paleta de cores, tons azuis, variando dos mais claros aos mais profundos, as cores não apenas transmitem a sensação de frescor da água, mas também trazem aquela calma e relaxamento que a gente associa com os dias ensolarados à beira da piscina.