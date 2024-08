Já imaginou um uísque exclusivo e premiado? O japonês Hibiki 21, da The House of Suntory, acaba de desembarcar no Brasil. Por aqui são apenas setenta garrafas podendo custar até R$ 7.500.

E por que se trata de um produto tão caro? Primeiramente, o líquido traz maturação de, pelo menos, 21 anos em barris de carvalho, de origem japonesa, norte-americana e europeia. "Seu destaque é o sabor equilibrado", afirma Mauricio Porto, sócio do Caledonia Bar e embaixador da companhia no Brasil.