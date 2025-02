Dentistas denunciam falta de equipamentos na rede de saúde da Capital

O Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul (Sioms), denunciou a ausência de equipamentos necessários para o atendimentos odontológico nas unidades de saúde de Campo Grande. Os documentos, protocolados no Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), foram encaminahdos à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e à Câmara Municipal.

De acordo com o presidente do Sioms, David Chadid, há diversos meses eles recebem relatos de inúmeros problemas na rede pública de saúde, como a falta de equipamentos e de manutenção.

“Dentre esses problemas tem questões com cadeiras odontológicas que precisam de reparos ou trocas, autoclaves e ponto principal, que é os compressores de ar. São eles que fazem o ar chegar até aquela cadeira odontológica que todo mundo conhece, e sem o ar comprimido não funciona o sugador, a seringa que joga ar e água pra boca do paciente, não funciona o famoso motorzinho do dentista que é essencial nos procedimentos cirúrgicos. […] não dá para realizar as restaurações ou remoções de caries. Mais de 90% das atribuições do profissional fica comprometida sem o compressor”, afirma o presidente.

Chadid pontuou que tanto os profissionais estão sendo prejudicados, quanto a população. “A odontologia de Campo Grande já foi referência nacional. A falta de manutenção adequada e frequente, além da ausência de equipamentos tem trazido danos aos pacientes e risco aos profissionais. É uma denúncia séria e urgente, que diariamente recebemos no sindicato”.