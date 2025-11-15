Em Três Lagoas, 84 pacientes tratam Doença Renal Crônica, nona mais mortal no mundo

Um estudo realizado pela Universidade de Nova Iorque, por meio de seu sistema integrado de Saúde, o Lagone Health, apontou que a Doença Crônica Renal (DRC) está na nona posição entre as dez doenças que mais matam em todo o mundo.

O estudo mostra dados de 2023 em que mais de 1,48 milhão de pessoas perderam a vida por conta da doença, e ainda impressiona quando destaca que 14% da população mundial pode ser portadora da doença e nem se dar conta disso.

O médico nefrologista do Centro de Hemodiálise do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Renato Pontelli, comentou o resultado do estudo, e da importância do debate ao redor da DRC. “É uma doença silenciosa que deteriora as condições de funcionamento dos rins. É importante este debate, pois a maioria das pessoas não sabe que tem a doença, e quando é necessário o acompanhamento, o tratamento, muitos acabam precisando realizar a hemodiálise”, destacou.

Uma das principais causas do agravamento da DCR, segundo o especialista, é o diabetes. Porém, Pontelli apresenta um alerta positivo quando o assunto se trata de possíveis tratamentos, como o uso dos medicamentos análogos do GLP-1, ou como são popularmente conhecidas, as canetas emagrecedoras.

“Essas drogas vieram para ficar e são ótimas. Há estudos que relatam que o uso destes medicamentos reduziu significativamente a entrada de pacientes na hemodiálise”, disse o médico.