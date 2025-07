Governo de MS apresenta projeto do Hospital Regional a investidores em SP

Com foco na modernização da estrutura hospitalar e ampliação da capacidade de atendimento público, o Governo de Mato Grosso do Sul apresentou nesta quinta-feira (24), na B3 (Bolsa de Valores do Brasil), em São Paulo, o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) a potenciais investidores.

O investimento previsto soma R$ 952 milhões em obras e R$ 4,7 bilhões para a operação ao longo dos 30 anos de contrato, que prevê a construção de um novo bloco hospitalar, a reforma do prédio atual e a concessão de serviços não assistenciais. A assinatura do contrato está prevista para março de 2026.

Riedel destacou a importância da amplição de leitos – Reprodução/Agência de Notícias de MS

Segundo o governador Eduardo Riedel, a proposta faz parte de uma nova arquitetura da saúde pública estadual. “Teremos a construção de um novo bloco com aumento de 60% no número de leitos e, em seguida, a reforma do prédio antigo. Tudo dentro do SUS, gratuito e com equipamentos de última geração para a população”, afirmou.

A expectativa é de que o leilão do projeto ocorra em dezembro deste ano, após as fases de estruturação, audiência pública e lançamento de edital.

A iniciativa também foi destacada pelo secretário de Saúde, Marcelo Simões, como um avanço estratégico para o sistema hospitalar estadual. “O HRMS é o maior hospital público de Mato Grosso do Sul e a proposta busca atender às novas demandas, especialmente de Campo Grande, com mais estrutura e qualidade”, afirmou.

A secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), Eliane Detoni, destacou que o projeto passou por uma ampla fase de consulta pública, com mais de 400 contribuições incorporadas. “É um projeto robusto, construído com diálogo técnico e aberto às necessidades reais do setor”, disse.

*Com informações da Agência de Notícias de Mato Grosso do Sul