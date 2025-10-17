Hospital Auxiliadora promove ação de conscientização do Outubro Rosa na Lagoa Maior

Em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas, realiza no próximo sábado (19) uma ação especial de conscientização na Lagoa Maior. O evento também marca o início das atividades do Novembro Azul, voltadas à saúde do homem.

Segundo a médica oncologista Taciana Gasparini, do Hospital Auxiliadora, a programação começa às 7h da manhã e inclui palestra educativa, aula de alongamento, caminhada, distribuição de informativos e lanche para os participantes.

“Vamos iniciar com uma pequena palestra com orientações sobre prevenção, diagnóstico precoce e importância do autocuidado. Depois, teremos uma aula de alongamento e uma caminhada pela Lagoa Maior, num momento de integração e saúde para todos”, explicou a médica.

Taciana ressaltou que a mobilização não será apenas para as mulheres. A campanha já faz um chamado aos homens, antecipando o Novembro Azul, que reforça os cuidados com a saúde masculina e a prevenção do câncer de próstata.