SAÚDE

Hospital Auxiliadora promove ação de conscientização do Outubro Rosa na Lagoa Maior

O evento também marca o início das atividades do Novembro Azul, voltadas à saúde do homem

Pedro Tergolino

A ação integra as atividades do hospital voltadas à promoção da saúde e bem-estar da comunidade, reforçando o papel da prevenção no enfrentamento ao câncer. Foto: Arquivo.
A ação integra as atividades do hospital voltadas à promoção da saúde e bem-estar da comunidade, reforçando o papel da prevenção no enfrentamento ao câncer. Foto: Arquivo.

Em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas, realiza no próximo sábado (19) uma ação especial de conscientização na Lagoa Maior. O evento também marca o início das atividades do Novembro Azul, voltadas à saúde do homem.

Segundo a médica oncologista Taciana Gasparini, do Hospital Auxiliadora, a programação começa às 7h da manhã e inclui palestra educativa, aula de alongamento, caminhada, distribuição de informativos e lanche para os participantes.

“Vamos iniciar com uma pequena palestra com orientações sobre prevenção, diagnóstico precoce e importância do autocuidado. Depois, teremos uma aula de alongamento e uma caminhada pela Lagoa Maior, num momento de integração e saúde para todos”, explicou a médica.

Taciana ressaltou que a mobilização não será apenas para as mulheres. A campanha já faz um chamado aos homens, antecipando o Novembro Azul, que reforça os cuidados com a saúde masculina e a prevenção do câncer de próstata.

“Teremos uma palestra voltada para os homens, explicando sobre o diagnóstico precoce, os principais exames e a idade recomendada para começar os cuidados. É importante que todos entendam que a prevenção salva vidas”, destacou.

A ação integra as atividades do hospital voltadas à promoção da saúde e bem-estar da comunidade, reforçando o papel da prevenção no enfrentamento ao câncer.

“Nosso objetivo é conscientizar a população e incentivar hábitos saudáveis, porque quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores são as chances de cura”, completou a médica.

