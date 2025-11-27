Aldeias indígenas de Dourados ganham duas novas UBS com investimento federal de R$ 3 milhões

As aldeias indígenas de Dourados, Bororó e Jaguapiru, vão ganhar reforço importante na estrutura de atenção básica à saúde com a construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde. As obras começam nesta sexta-feira (28) e prometem substituir as atuais estruturas. Estas são descritas como antigas e precárias, que ainda atendem a população indígena da região a 251 km de Campo Grande.

De acordo com o projeto, cada unidade terá investimento aproximado de R$ 1,5 milhão. Isso soma mais de R$ 3 milhões em recursos federais. Além disso, o cronograma prevê prazo de execução de 11 meses dentro do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Portanto, há uma expectativa concreta de entrega ainda no próximo ano para as comunidades.

Novas UBS para Comunidades Indígenas

As novas UBS vão contar com consultórios completos, salas de vacinação, farmácias e equipamentos modernos. Com isso, a rede local de saúde passa a ter mais capacidade para garantir serviços essenciais. Estes incluem pré-natal, vacinação, atendimentos de enfermagem e cuidados de atenção primária. A aposta é que, com estruturas adequadas, o acesso da população indígena a consultas e acompanhamento contínuo fique menos sujeito a interrupções e limitações físicas dos prédios atuais.

Além da melhoria física, o desenho das unidades busca aproximar os serviços do cotidiano das aldeias. Dessa forma, moradores que hoje dependem de espaços improvisados ou com pouca infraestrutura passam a ter um local planejado. Assim, receberão equipes de saúde com mais segurança, conforto e condições de trabalho. A perspectiva é que a mudança também facilite a organização de campanhas de vacinação e ações preventivas ao longo do ano.

Declaração de Geraldo Resende

Responsável pela destinação dos recursos, o deputado federal Geraldo Resende (PSDB) afirma que a necessidade de substituição das antigas estruturas era evidente. “Mostrei aos técnicos as condições das unidades existentes, que não permitiam atendimento digno aos usuários nem condições adequadas de trabalho para os profissionais. A construção dessas duas novas UBS (Unidades Básicas de Saúde) é um compromisso que agora se torna realidade”, defendeu.

Nesse contexto, o avanço das obras nas aldeias Bororó e Jaguapiru passa a ser acompanhado não apenas como mais um investimento em infraestrutura, mas como parte de uma disputa histórica por acesso efetivo à saúde pública nas comunidades indígenas de Dourados. Por fim, a execução dentro do Novo PAC reforça o papel dos programas federais na tentativa de reduzir desigualdades territoriais no atendimento básico.