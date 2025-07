Programa inovador agiliza 23 cirurgias

Com o objetivo de aumentar o acesso a cirurgias ortopédicas, 23 pacientes de Três Lagoas foram encaminhados para a Santa Casa de Bataguassu, onde passaram por avaliação pré-cirúrgica. Os procedimentos envolvem casos de rotura do manguito rotador e cirurgias descompressivas no ombro.

A ação integra o Programa MS Saúde, uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul voltada à ampliação da oferta de cirurgias e outros atendimentos médicos nos municípios.