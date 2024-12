Saúde faz ações contra HIV/Aids e outras ISTs

mamografia Carreta do Amor inicia dia 16 de dezembro exames gratuitos

Em continuidade à campanha do Outubro Rosa, a Carreta do Hospital do Amor estará no Sindicato Rural em Três Lagoas, entre os dias 16 e 20 de dezembro, oferecendo exames preventivos gratuitos contra o câncer. Os atendimentos terão início a partir das 14h, e se encerrarão na manhã do dia 20. A expectativa é de […]