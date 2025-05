Três Lagoas registra 43 casos de Chikungunya em maio

Os sintomas da chikungunya são semelhantes aos da dengue, mas com algumas diferenças, como dores intensas e inchaços nas articulações — principalmente nos pés, mãos, joelhos e punhos — que podem se estender por semanas ou até meses, comprometendo a mobilidade do paciente.

Os casos de chikungunya aumentaram de forma significativa em Três Lagoas nas últimas semanas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apenas na primeira quinzena de maio foram registrados 43 casos da doença — um aumento de 115% em relação ao mês de abril, quando houve 20 confirmações.

Um dos motivos para o aumento de casos está na mudança do protocolo estadual, que agora inclui testagem para chikungunya em pacientes com sintomas suspeitos de dengue. Essa ampliação do diagnóstico tem permitido identificar casos que antes passavam despercebidos. Segundo Adriana, isso é fundamental para garantir um tratamento eficaz. “Se o paciente tem um diagnóstico confirmado, os médicos podem intervir corretamente, evitando dores articulares prolongadas que podem durar até anos”, destacou.

A Secretaria de Saúde reforça o alerta para que a população elimine focos de água parada, como vasos de plantas, pneus, garrafas e recipientes em geral. Também é essencial ficar atento aos sintomas e procurar atendimento médico o quanto antes. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar o avanço da doença no município.