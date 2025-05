Vacinação contra hepatite A é ampliada para usuários da PrEP

O Ministério da Saúde vai estender a vacinação contra hepatite A para pessoas que utilizam a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), método utilizado na prevenção ao HIV. A medida foi tomada diante do aumento de casos da doença entre adultos.

A iniciativa visa conter surtos recentes associados à transmissão sexual do vírus, identificados desde 2017, e responde a uma mudança no perfil epidemiológico da infecção.

Com a inclusão da vacina no calendário infantil em 2014, os casos entre crianças despencaram mais de 95%. Já entre os adultos, os registros voltaram a crescer: em 2023, dos 2.080 casos notificados, 1.877 ocorreram em pessoas com mais de 20 anos, sendo quase 70% do sexo masculino.

A meta do ministério é vacinar 80% dos mais de 120 mil usuários da PrEP atendidos pelo SUS. A imunização será feita com duas doses, aplicadas com intervalo de seis meses. Para receber a vacina, será necessário apresentar prescrição da PrEP. Os locais de aplicação serão informados pelos serviços de saúde onde os pacientes já recebem a medicação.

Hepatite A

A doença é uma inflamação no fígado causada por vírus, geralmente transmitido por via fecal-oral, mas que também pode se propagar por meio de contato sexual.

A vacina segue como principal forma de prevenção, especialmente para populações mais expostas.