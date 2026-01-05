Veículos de Comunicação
Início Trânsito

'DEI RUIM!'

Empilhadeira cai de carreta e deixa trânsito lento no Jardim Alvorada, em Três Lagoa

Segundo homens que esperavam para remoção da empilhadeira, ninguém havia se ferido

Alfredo Neto

Veiculo ficou sobre parte da pista obrigando os condutores a usar meia pista no sentido Três Lagoas: Alfredo Neto/RCN67
Veiculo ficou sobre parte da pista obrigando os condutores a usar meia pista no sentido Três Lagoas: Alfredo Neto/RCN67

Uma empilhadeira caiu de uma carreta e provocou lentidão no trânsito no início da tarde desta segunda-feira (5), na avenida Ranulpho Marques Leal, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS).

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.A Polícia Militar e agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) foram acionados para orientar o fluxo de veículos no sentido leste–oeste da via, nas proximidades do Estádio Municipal Benedito Soares da Motta, o “Madrugadão”.

De acordo com informações apuradas no local, a empilhadeira era transportada em uma carreta do tipo sider (baú com laterais de lona). Ao passar por um quebra-molas próximo ao cruzamento com a rua Coronel Augusto Corrêa da Costa, a máquina acabou se soltando e caiu da carreta.

Para a remoção do equipamento, foi necessário o apoio de um caminhão munk e outro do tipo prancha. Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego no sentido São Paulo–Três Lagoas precisou operar em meia pista, o que causou lentidão temporária.

Após os trabalhos de remoção e organização do local, o trânsito foi normalizado.

