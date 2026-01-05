Empilhadeira cai de carreta e deixa trânsito lento no Jardim Alvorada, em Três Lagoa

Uma empilhadeira caiu de uma carreta e provocou lentidão no trânsito no início da tarde desta segunda-feira (5), na avenida Ranulpho Marques Leal, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS).

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.A Polícia Militar e agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) foram acionados para orientar o fluxo de veículos no sentido leste–oeste da via, nas proximidades do Estádio Municipal Benedito Soares da Motta, o “Madrugadão”.

De acordo com informações apuradas no local, a empilhadeira era transportada em uma carreta do tipo sider (baú com laterais de lona). Ao passar por um quebra-molas próximo ao cruzamento com a rua Coronel Augusto Corrêa da Costa, a máquina acabou se soltando e caiu da carreta.