Empilhadeira cai de carreta e deixa trânsito lento no Jardim Alvorada, em Três Lagoa

Uma empilhadeira caiu de uma carreta e provocou lentidão no trânsito no início da tarde desta segunda-feira (5), na avenida Ranulpho Marques Leal, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS).
Apesar do susto, ninguém ficou ferido.A Polícia Militar e agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) foram acionados para orientar o fluxo de veículos no sentido leste–oeste da via, nas proximidades do Estádio Municipal Benedito Soares da Motta, o “Madrugadão”.
De acordo com informações apuradas no local, a empilhadeira era transportada em uma carreta do tipo sider (baú com laterais de lona). Ao passar por um quebra-molas próximo ao cruzamento com a rua Coronel Augusto Corrêa da Costa, a máquina acabou se soltando e caiu da carreta.
Para a remoção do equipamento, foi necessário o apoio de um caminhão munk e outro do tipo prancha. Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego no sentido São Paulo–Três Lagoas precisou operar em meia pista, o que causou lentidão temporária.
Após os trabalhos de remoção e organização do local, o trânsito foi normalizado.