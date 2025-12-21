Veículos de Comunicação
Investimentos

‘2026 será um ano de muitas entregas e avanços na infraestrutura’, diz secretário

Secretaria de Infraestrutura projeta um conjunto de obras e ações consideradas estratégicas para 2026

Ana Cristina Santos

Além das mudanças na limpeza urbana, a Secretaria de Infraestrutura projeta um conjunto de obras e ações consideradas estratégicas para 2026. Entre as prioridades está a continuidade do programa de pavimentação, com a meta de avançar na entrega de bairros totalmente asfaltados, incluindo drenagem completa, considerada essencial para evitar problemas futuros.

Está prevista a conclusão da pavimentação em regiões como Samambaia, Flamboyant, Jardim Rodrigues, Capilé, Violetas, Vila Verde e Nova Alvorada, além do início ou retomada de obras em bairros como Itamarati, Vila Alegre, Alvorada, Ipê e Ipanema, conforme a conclusão dos processos licitatórios.

Na área de drenagem, o município trabalha para viabilizar grandes obras de macrodrenagem nas regiões do Córrego da Onça e do Jardim Brasília, consideradas fundamentais para reduzir alagamentos históricos. O projeto está em fase de captação de recursos federais e, segundo o secretário, a execução dessas obras permitirá dar fim a gargalos antigos do sistema de escoamento de águas pluviais.

Também está prevista a modernização dos piscinões, que funcionam como bacias de amortecimento. O município conta atualmente com 28 estruturas, sendo que dez são responsáveis pela maior parte da drenagem urbana. Após a instalação de sistemas automatizados de bombeamento em unidades estratégicas, a previsão é ampliar a modernização para outros oito piscinões a partir do próximo ano.

CENTRO
Entre os projetos estruturantes, está confirmada a construção de um centro de atendimento para os autistas, um espaço voltado ao atendimento de crianças com transtorno do espectro autista, com investimento estimado em cerca de R$ 3 milhões. O equipamento ficará localizado próximo à Clínica da Criança e deverá integrar um complexo com unidades de saúde, CAPS, praça e áreas de lazer.

Na área da saúde, também está prevista a continuidade das obras da unidade de saúde porte quatro, com funcionamento 24 horas, além de escolas, centros de educação infantil, praças e parques. O secretário destaca que o planejamento envolve não apenas pavimentação, mas também manutenção da malha viária, revitalização de entradas da cidade e requalificação de canteiros e áreas públicas.

Segundo Osmar Dias, o planejamento para 2026 segue critérios técnicos e depende do andamento de licitações e da liberação de recursos, mas a expectativa é de um ano com avanços significativos em mobilidade, drenagem, limpeza urbana e infraestrutura pública em Três Lagoas.

