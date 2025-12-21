‘2026 será um ano de muitas entregas e avanços na infraestrutura’, diz secretário

Além das mudanças na limpeza urbana, a Secretaria de Infraestrutura projeta um conjunto de obras e ações consideradas estratégicas para 2026. Entre as prioridades está a continuidade do programa de pavimentação, com a meta de avançar na entrega de bairros totalmente asfaltados, incluindo drenagem completa, considerada essencial para evitar problemas futuros.

Está prevista a conclusão da pavimentação em regiões como Samambaia, Flamboyant, Jardim Rodrigues, Capilé, Violetas, Vila Verde e Nova Alvorada, além do início ou retomada de obras em bairros como Itamarati, Vila Alegre, Alvorada, Ipê e Ipanema, conforme a conclusão dos processos licitatórios.

Na área de drenagem, o município trabalha para viabilizar grandes obras de macrodrenagem nas regiões do Córrego da Onça e do Jardim Brasília, consideradas fundamentais para reduzir alagamentos históricos. O projeto está em fase de captação de recursos federais e, segundo o secretário, a execução dessas obras permitirá dar fim a gargalos antigos do sistema de escoamento de águas pluviais.

Também está prevista a modernização dos piscinões, que funcionam como bacias de amortecimento. O município conta atualmente com 28 estruturas, sendo que dez são responsáveis pela maior parte da drenagem urbana. Após a instalação de sistemas automatizados de bombeamento em unidades estratégicas, a previsão é ampliar a modernização para outros oito piscinões a partir do próximo ano.