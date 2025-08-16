35ª Festa do Folclore começa na próxima semana com muitas atrações

Três Lagoas se prepara para a 35ª edição da Festa do Folclore, que acontecerá de 21 a 24 de agosto, na antiga área da NOB. O local será palco de uma programação que celebra a cultura popular, regional e local.
A estrutura do evento contará com três palcos para shows musicais e apresentações de danças folclóricas, telões e diversas manifestações artísticas. A gastronomia será outro destaque, com cerca de 40 opções de comidas típicas e 21 tipos de doces, oferecendo sabores para todos os gostos.
O espaço também reunirá 50 expositores de artesanato tradicional e contemporâneo, valorizando o trabalho de artistas locais e regionais. Para garantir conforto e acessibilidade, haverá parque infantil, área exclusiva para pessoas com deficiência (PCD), centenas de mesas e cadeiras, além de segurança reforçada com apoio da Polícia Militar, vigilantes patrimoniais e monitoramento por câmeras.
Entre as atrações musicais de renome nacional estão Nattan, Eduardo Costa, Fábio Júnior e Paralamas do Sucesso. O talento local também brilhará com apresentações de Banda Karapé, Nilsinho, Moacir e Carlos, Everton e Ottoni, em um grande “Encontro de Chamamé”, Anderson e Claudinho, Canavarro, Alex e Wander, Teco Seade, Carol Prado, Fusion Bone, além das Bandas Gravata Fake e Duo POP, em uma noite com muito Rock. Uma novidade imperdível será o primeiro almoço da Festa do Folclore, no domingo, com apresentações de Alba Lessa e Pedro Thomé, além de várias apresentações culturais da cidade.
O diretor de Cultura, Stênio Congro Neto, destacou a organização. “Queremos que esta edição seja diferente, com uma pitada a mais do folclore regional. Estamos trabalhando incansavelmente para organizar uma festa bonita, típica e que atenda todos os públicos com a mesma alegria”, afirmou.
Ele também ressaltou a atenção especial à inclusão. A área exclusiva para PCD contará com cadeiras, água, banheiros e estrutura completa para garantir a diversão, sendo necessário inscrição pelo site da prefeitura. “A Festa do Folclore é um marco da cultura popular em nossa região. Meu compromisso à frente da Diretoria de Cultura é garantir que pessoas com deficiência tenham seus direitos assegurados e possam desfrutar plenamente de eventos tão importantes e representativos como este”, concluiu.