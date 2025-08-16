35ª Festa do Folclore começa na próxima semana com muitas atrações

Três Lagoas se prepara para a 35ª edição da Festa do Folclore, que acontecerá de 21 a 24 de agosto, na antiga área da NOB. O local será palco de uma programação que celebra a cultura popular, regional e local.

A estrutura do evento contará com três palcos para shows musicais e apresentações de danças folclóricas, telões e diversas manifestações artísticas. A gastronomia será outro destaque, com cerca de 40 opções de comidas típicas e 21 tipos de doces, oferecendo sabores para todos os gostos.

O espaço também reunirá 50 expositores de artesanato tradicional e contemporâneo, valorizando o trabalho de artistas locais e regionais. Para garantir conforto e acessibilidade, haverá parque infantil, área exclusiva para pessoas com deficiência (PCD), centenas de mesas e cadeiras, além de segurança reforçada com apoio da Polícia Militar, vigilantes patrimoniais e monitoramento por câmeras.