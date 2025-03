Câmara aprova sessão solene para homenagear artesãos e debate violência contra mulheres

Na sessão desta terça-feira (11), os vereadores de Três Lagoas aprovaram a realização de uma sessão solene em homenagem aos artesãos do município. A solenidade ocorrerá no dia 19 de março, às 18h30, e foi proposta pelo vereador Marcos Bazé (PSDB). A iniciativa está prevista no Decreto Legislativo nº 4, de 12 de setembro de 2023, que regulamenta a concessão de honrarias.

Após a aprovação da sessão solene, os parlamentares também deliberaram sobre decretos legislativos que definem os nomes dos homenageados. Durante a sessão, um dos temas centrais debatidos foi a violência contra as mulheres e as políticas públicas necessárias para enfrentar essa questão.

Na segunda-feira (10), a Câmara realizou uma audiência pública para discutir a violência de gênero, reforçando a necessidade de medidas mais eficazes de proteção às mulheres. O presidente da Câmara, vereador Antônio Empeke Junior, o Tonhão (PSDB), destacou a importância da discussão e a responsabilidade do poder público na implementação de soluções concretas.

Segurança das mulheres

Durante seu pronunciamento, Tonhão enfatizou que a violência contra as mulheres é um problema grave e que requer ação imediata das autoridades. “É um tema que estamos discutindo, mas se houvesse mais respeito, educação e amor ao próximo, isso nem precisaria ser debatido. Nos entristece muito ver notícias diárias sobre feminicídio e violência contra as mulheres“, afirmou o presidente.