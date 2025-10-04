TRE realiza plantão para regularização de títulos eleitorais

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) está promovendo plantões nos cartórios eleitorais para que os eleitores possam regularizar sua situação. Em Três Lagoas, o atendimento especial será realizado em dois períodos, de 6 a 10 de outubro e de 20 a 24 de outubro, sempre das 8h às 18h.
De acordo com a chefe da 51ª Zona Eleitoral, Juliane Guimarães, a medida tem como objetivo facilitar o acesso dos eleitores que estão com pendências no título ou tiveram o documento cancelado. “O horário normal de funcionamento é das 12h às 18h, mas nesse período nós vamos abrir também pela manhã, justamente para atender quem precisa regularizar”, explicou.
Juliane destacou que o cancelamento do título só ocorre após três ausências consecutivas sem votação nem justificativa. “Quem deixou de votar apenas na última eleição ainda pode regularizar normalmente, pois o título não é cancelado nesse caso”, reforçou.
Os eleitores que já possuem biometria cadastrada podem fazer a regularização online, acessando o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já aqueles que ainda não realizaram o procedimento precisam comparecer pessoalmente ao cartório.
Entre as consequências para quem não estiver em dia com a Justiça Eleitoral estão a impossibilidade de emitir passaporte, assumir cargos públicos e até de efetuar matrícula em instituições de ensino superior. Além disso, algumas empresas exigem a quitação eleitoral no momento da contratação.
A chefe do cartório reforçou a importância de antecipar o atendimento. “Esses plantões foram pensados justamente para evitar filas e tumultos mais perto do prazo final, que será em maio do ano que vem”, concluiu Juliane.
CANCELADO
Em Três Lagoas, 4.020 eleitores tiveram o título cancelado após o procedimento realizado pela Justiça Eleitoral neste ano. O cancelamento ocorre quando o cidadão deixa de votar em três eleições consecutivas, não apresenta justificativa e nem paga as multas correspondentes. Quem está nessa situação precisa regularizar o documento para não enfrentar restrições na vida civil e garantir o direito de votar em 2026.
No total, Mato Grosso do Sul registrou 88.124 títulos cancelados, número que representa 4,33% do eleitorado estadual. O percentual é superior à média nacional, que foi de 3,17%, com 5.042.047 cancelamentos em todo o Brasil.