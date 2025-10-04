TRE realiza plantão para regularização de títulos eleitorais

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) está promovendo plantões nos cartórios eleitorais para que os eleitores possam regularizar sua situação. Em Três Lagoas, o atendimento especial será realizado em dois períodos, de 6 a 10 de outubro e de 20 a 24 de outubro, sempre das 8h às 18h.

De acordo com a chefe da 51ª Zona Eleitoral, Juliane Guimarães, a medida tem como objetivo facilitar o acesso dos eleitores que estão com pendências no título ou tiveram o documento cancelado. “O horário normal de funcionamento é das 12h às 18h, mas nesse período nós vamos abrir também pela manhã, justamente para atender quem precisa regularizar”, explicou.

Juliane destacou que o cancelamento do título só ocorre após três ausências consecutivas sem votação nem justificativa. “Quem deixou de votar apenas na última eleição ainda pode regularizar normalmente, pois o título não é cancelado nesse caso”, reforçou.

Os eleitores que já possuem biometria cadastrada podem fazer a regularização online, acessando o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já aqueles que ainda não realizaram o procedimento precisam comparecer pessoalmente ao cartório.