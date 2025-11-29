Cassiano Maia destaca que governa ‘sem lado e sem revanchismo político’

Ao completar quase 11 meses à frente da Prefeitura de Três Lagoas, o prefeito Cassiano Maia (PP) resumiu sua forma de governar com uma frase que marcou o encerramento de sua entrevista, ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC. “Eu escolhi governar sem lado político, sem revanchismo, com humildade e perto da população.” Segundo Maia, esse tem sido o norte da administração em 2025, guiado pela busca de eficiência, transparência e diálogo permanente com a comunidade.



Cassiano participou do programa na manhã desta sexta-feira (28), fez um balanço das ações realizadas desde janeiro e abordou os desafios e prioridades para o próximo ano. O prefeito também comentou a conquista de Três Lagoas no Programa Gestão Pública Gov.br, quando o município ficou em 1º lugar no Estado.



Iluminação natalina

O prefeito iniciou destacando a abertura oficial do Natal em Três Lagoas, com a inauguração da iluminação no centro da cidade, na Lagoa Maior, avenidas, Arapuá e Jupiá. E, reforçou o simbolismo do período e a importância econômica do Natal para o comércio:

Segundo o prefeito, além de fortalecer valores como fraternidade e união, o Natal impulsiona as vendas e incentiva o comércio local, gerando emprego e aumentando a arrecadação municipal.



Reconhecimento

Cassiano celebrou o prêmio recebido nesta semana em Campo Grande, classificando-o como “uma noite marcante”. Ele destacou que a prefeitura foi reconhecida como a melhor gestão de Mato Grosso do Sul em eficiência, transparência e governança, resultado de processos rigorosos, fortalecimento dos controles internos, regras anticorrupção e equilíbrio contábil.



Infraestrutura

Ao falar da área de infraestrutura, o prefeito afirmou que a gestão segue o planejamento de pavimentar 100% das ruas de Três Lagoas. Segundo ele, somente neste primeiro ano foram concluídos 38 km de asfalto, com várias frentes de obras ativas e o reforço do DOS (Departamento de Obras), que executa serviços estratégicos da malha viária.

A iluminação pública também foi pauta. Cassiano destacou o avanço da parceria público-privada com a empresa Brilha Três Lagoas, responsável pela troca das lâmpadas amarelas por LED, ampliação de pontos e substituição da fiação de cobre por alumínio para reduzir furtos.



Saúde

O prefeito reconheceu que a saúde ainda enfrenta desafios e afirmou que, para melhorar o atendimento, é preciso investimento, reforma estrutural e tecnologia. Ele explicou que o orçamento da saúde para 2026 foi ampliado e detalhou os três pilares da nova estratégia: Valorização dos servidores, com melhoria das condições de trabalho e avanços no plano de carreira; reformas dos prédios da saúde, com licitação concluída e intervenções previstas para 2026; tecnologia e informatização, com sistemas que vão permitir controlar filas, agilizar consultas e combater o absenteísmo.



Cassiano reforçou ainda a ampliação da telemedicina e o convênio com o Hospital Albert Einstein, permitindo acesso da população a especialistas de grandes centros.



AUTISMO

Maia também destacou a prioridade dada à inclusão de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. A prefeitura está ampliando a estrutura da Clínica da Criança, no bairro JK, e construindo o CAPS IJ (Infantojuvenil), que vai concentrar atendimento especializado em saúde mental para o público infantil e juvenil. O projeto prevê ainda a criação de um espaço voltado à rotina diária dessas crianças, com oficinas que simulam ambientes de casa, como cozinha, lavanderia e sala de TV, além de uma estrutura de apoio emocional às mães, com atendimento psicológico e atividades de cuidado e acolhimento.



Educação, esporte e desenvolvimento

Maia também destacou conquistas na educação, como o Selo Ouro em Alfabetização, a ampliação do ensino em tempo integral e a expansão de vagas em Centros de Educação Infantil.

No esporte, ressaltou a integração com turismo e desenvolvimento econômico, mencionando eventos como os Jogos da Melhor Idade, que atraíram mil idosos de todo o Estado e movimentaram hotéis e restaurantes.