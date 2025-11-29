Cassiano Maia destaca que governa ‘sem lado e sem revanchismo político’

Ao completar quase 11 meses à frente da Prefeitura de Três Lagoas, o prefeito Cassiano Maia (PP) resumiu sua forma de governar com uma frase que marcou o encerramento de sua entrevista, ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC. “Eu escolhi governar sem lado político, sem revanchismo, com humildade e perto da população.” Segundo Maia, esse tem sido o norte da administração em 2025, guiado pela busca de eficiência, transparência e diálogo permanente com a comunidade.
Cassiano participou do programa na manhã desta sexta-feira (28), fez um balanço das ações realizadas desde janeiro e abordou os desafios e prioridades para o próximo ano. O prefeito também comentou a conquista de Três Lagoas no Programa Gestão Pública Gov.br, quando o município ficou em 1º lugar no Estado.
Iluminação natalina
O prefeito iniciou destacando a abertura oficial do Natal em Três Lagoas, com a inauguração da iluminação no centro da cidade, na Lagoa Maior, avenidas, Arapuá e Jupiá. E, reforçou o simbolismo do período e a importância econômica do Natal para o comércio:
Segundo o prefeito, além de fortalecer valores como fraternidade e união, o Natal impulsiona as vendas e incentiva o comércio local, gerando emprego e aumentando a arrecadação municipal.
Reconhecimento
Cassiano celebrou o prêmio recebido nesta semana em Campo Grande, classificando-o como “uma noite marcante”. Ele destacou que a prefeitura foi reconhecida como a melhor gestão de Mato Grosso do Sul em eficiência, transparência e governança, resultado de processos rigorosos, fortalecimento dos controles internos, regras anticorrupção e equilíbrio contábil.
Infraestrutura
Ao falar da área de infraestrutura, o prefeito afirmou que a gestão segue o planejamento de pavimentar 100% das ruas de Três Lagoas. Segundo ele, somente neste primeiro ano foram concluídos 38 km de asfalto, com várias frentes de obras ativas e o reforço do DOS (Departamento de Obras), que executa serviços estratégicos da malha viária.
A iluminação pública também foi pauta. Cassiano destacou o avanço da parceria público-privada com a empresa Brilha Três Lagoas, responsável pela troca das lâmpadas amarelas por LED, ampliação de pontos e substituição da fiação de cobre por alumínio para reduzir furtos.
Saúde
O prefeito reconheceu que a saúde ainda enfrenta desafios e afirmou que, para melhorar o atendimento, é preciso investimento, reforma estrutural e tecnologia. Ele explicou que o orçamento da saúde para 2026 foi ampliado e detalhou os três pilares da nova estratégia: Valorização dos servidores, com melhoria das condições de trabalho e avanços no plano de carreira; reformas dos prédios da saúde, com licitação concluída e intervenções previstas para 2026; tecnologia e informatização, com sistemas que vão permitir controlar filas, agilizar consultas e combater o absenteísmo.
Cassiano reforçou ainda a ampliação da telemedicina e o convênio com o Hospital Albert Einstein, permitindo acesso da população a especialistas de grandes centros.
AUTISMO
Maia também destacou a prioridade dada à inclusão de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. A prefeitura está ampliando a estrutura da Clínica da Criança, no bairro JK, e construindo o CAPS IJ (Infantojuvenil), que vai concentrar atendimento especializado em saúde mental para o público infantil e juvenil. O projeto prevê ainda a criação de um espaço voltado à rotina diária dessas crianças, com oficinas que simulam ambientes de casa, como cozinha, lavanderia e sala de TV, além de uma estrutura de apoio emocional às mães, com atendimento psicológico e atividades de cuidado e acolhimento.
Educação, esporte e desenvolvimento
Maia também destacou conquistas na educação, como o Selo Ouro em Alfabetização, a ampliação do ensino em tempo integral e a expansão de vagas em Centros de Educação Infantil.
No esporte, ressaltou a integração com turismo e desenvolvimento econômico, mencionando eventos como os Jogos da Melhor Idade, que atraíram mil idosos de todo o Estado e movimentaram hotéis e restaurantes.
Mudanças no secretariado
Cassiano comentou as três mudanças feitas neste primeiro ano nas secretarias de Saúde, Assistência Social e Administração. Ele afirmou que não há previsão de novas trocas, mas defendeu que ajustes são necessários para melhorar a eficiência e que as mudanças já realizadas fortaleceram a gestão.
Tecnologia
O prefeito explicou que a cidade precisa avançar na atração de empresas de tecnologia e evitar que negócios migrem para outros estados. A ida do secretário Jardel Mattos para atuar diretamente nesse eixo foi estratégica para acelerar esse processo. Jardel deixou a Secretaria de Administração e vai para o Setor de Tecnologia.
GOVERNADOR
O prefeito confirmou a presença do governador Eduardo Riedel (PP) na retrospectiva do primeiro ano de mandato, marcada para 11 de dezembro, no anfiteatro do SESI.
Governo sem lado
Ao final da entrevista, Cassiano fez um balanço do aprendizado nos primeiros 11 meses e destacou que sua prioridade é “ouvir a população, trabalhar perto das pessoas e tomar decisões com humildade”, e reforçou. “Eu escolhi governar sem lado político, sem revanchismo, sempre buscando o melhor para Três Lagoas.”
Três Lagoas conquista 1º lugar em gestão pública no MS
A Prefeitura de Três Lagoas alcançou uma marca histórica ao conquistar o 1º lugar em Mato Grosso do Sul na avaliação do Governo Federal pelo Programa Gestão Pública – Gov.br, com 93,61 pontos de um total de 100. O reconhecimento foi entregue ao prefeito Dr. Cassiano Maia durante solenidade realizada quarta-feira (26), em Campo Grande.
Segundo o Governo Federal, o prêmio destaca municípios que adotam práticas exemplares de governança, transparência e planejamento. Em Três Lagoas, a conquista foi resultado de uma força-tarefa coordenada pela diretora Lesliane Zanchett, da Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (SEGOV), e pela equipe técnica, em articulação direta com o Comitê de Governança.
Foram reunidos, analisados e organizados mais de 330 documentos, incluindo: justificativas técnicas detalhadas; implementação de práticas de gestão em parceria com diversas secretarias; análise, tratamento e validação de dados de alta precisão; documentação comprobatória objetiva, clara e padronizada.
O trabalho garantiu que todos os itens fossem aprovados pelo validador federal, colocando Três Lagoas como referência estadual em governança pública. O resultado reforça o compromisso com a transparência, com o fortalecimento do planejamento estratégico e o aprimoramento contínuo das políticas públicas.
Para Cassiano Maia, o prêmio “celebra o esforço conjunto dos servidores e impulsiona a motivação de toda a equipe”, consolidando uma gestão que busca eficiência e resultados.