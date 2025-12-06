Grupo RCN e Sebrae lançam promoçãoque vai transformar sonhos em negócios

O sonho de empreender ganhou uma nova chance em Mato Grosso do Sul. O Grupo RCN, em parceria com o Sebrae e empresas patrocinadoras, lançou oficialmente a promoção “Meu Negócio, Meu Sucesso – Meu Negócio Sobre Rodas”, uma iniciativa que foi um sucesso em Três Lagoas, e agora chega nas duas maiores cidades do estado, Campo Grande e dourados.



A ação envolve simultaneamente Três Lagoas, Dourados e Campo Grande, oferecendo oportunidade real para pessoas que desejam transformar ideias em negócio, mesmo sem experiência no setor. Nesta edição, o foco continua na área de alimentação, com a entrega de três trailers de lanches totalmente equipados, um para cada cidade participante.



“A promoção Meu Negócio, Meu sucesso, é a sequência do sucesso que foi a primeira edição realizada em Três Lagoas, onde a empreendedora Lidiane dos Santos pode realizar o sonho de ter o próprio trailer para fazer sua pipoca e o algodão doce gourmet para vender. Agora, novamente em parceria com o Sebrae, o Grupo RCN de Comunicação, vai premiar as pessoas que querem empreender nas três maiores cidades do estado, informou Estêvão Congro, diretor Executivo do Grupo RCN.



Mais do que um prêmio, a promoção chega com o propósito de abrir portas para novas formas de renda, incentivar histórias de superação e fortalecer a economia local. A proposta é permitir que futuros empreendedores deem o primeiro passo com estrutura, orientação e visibilidade, pilares essenciais para quem sonha em ter o próprio negócio, mas encontra barreiras financeiras e falta de apoio.



O projeto foi pensado para aproximar a população do universo do empreendedorismo, valorizando talentos e estimulando a formalização. O Sebrae, parceiro estratégico da iniciativa, garante que os participantes terão acesso a orientações sobre gestão, planejamento, inovação e todos os cuidados necessários para iniciar um empreendimento de forma responsável e profissional.



“Nós do Grupo RCN, junto com patrocinadores, iremos entregar um trailer equipado pronto para o trabalho, e o Sebrae, fará o acompanhamento duranteseis meses com consultoria e orientação de como o empreendedor deve seguir com o negócio”, pontuou Estêvão Congro.



A promoção é destinada a pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes nas cidades participantes. Qualquer pessoa que deseja empreender no segmento de lanches pode participar, independentemente de experiência na área. Basta ter vontade de aprender, disposição para evoluir e o desejo de transformar o sonho de empreender em uma história real de sucesso.



“Neste ano decidimos seguir no ramo da alimentação, mas já estamos nos preparando para outras edições quem sabe, expandir para o ramo de beleza, mecânica… Um dos pilares do Grupo RCN, além de levar informação e entretenimento, é estimular a economia local, e nada melhor que realizar os sonhos das pessoas que querem empreender”, ressaltou o diretor Executivo.



Com apoio, capacitação e a entrega dos trailers totalmente estruturados, a ação reforça a missão de gerar oportunidades acessíveis, democráticas e capazes de mudar vidas. O Grupo RCN e seus parceiros acreditam que grandes transformações começam com uma chance.



Agora, essa chance está sobre rodas e pronta para rodar Mato Grosso do Sul.